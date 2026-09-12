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Росія атакувала завод відомого польського виробника в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росія атакувала завод відомого польського виробника в Україні
Офіційного підтвердження від компанії Cersanit щодо атаки наразі немає
фото: ДСНС України

Удар припав на цивільний промисловий об’єкт, пов’язаний із польською компанією

Росія в ніч проти 12 вересня завдала удару по підприємству польської компанії Cersanit SA у Звягельському районі Житомирської області. Йдеться про завод, який виробляє керамічну плитку та сантехніку. Як інформує «Главком», про це пише Forbes Ukraine з посиланням на очевидців.

Офіційного підтвердження від компанії Cersanit щодо атаки наразі немає.

Водночас Державна служба України з надзвичайних ситуацій раніше повідомила про пожежу на території одного з підприємств у Звягельському районі після російського удару.

Рятувальники прибули на місце та оперативно ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

За інформацією Forbes Ukraine, внаслідок нічної атаки постраждав завод Cersanit. Підприємство належить польській Cersanit S.A. через дочірню компанію ТОВ «Церсаніт Інвест».

Завод у Звягельському районі працює з 2007 року та спеціалізується на виробництві керамічної плитки й сантехніки. Продукція випускається, зокрема, під брендами Cersanit та Opoczno. За підсумками 2025 року виторг компанії перевищив 3,7 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що росіяни 12 вересня атакували Житомирщину. Уночі було вражено підприємство з іноземними інвестиціями. Зранку – автозаправна станція в Звягелі та дві АЗС у Коростені.

Нагадаємо, російські війська вдень 5 вересня атакували Житомир ударними безпілотниками. Після одного з влучань у місті спалахнула масштабна пожежа, а густий дим було видно з різних районів.

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Теги: пожежа завод Житомир росіяни

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