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Віталій Шапран Економічний експерт

Росіяни ховають рублі під матрац: який урок має засвоїти Україна

glavcom.ua
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Рублі почали міграцію з банків до кишень росіян
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Тенденція, що склалась геть погана для Мінфіну РФ

Втеча рядового російського вкладника вдарила по ринку урядових облігацій РФ, а Україна отримала шанс навчитися регулюванню економіки на помилках росіян.

Дані Центрального банку РФ про динаміку грошових агрегатів відкривають страшну таємницю провального липня для ринку урядових облігацій РФ (Облігації федеральної позики, ОФП – ред.). Увагу привертає річний темп зростання обсягів готівкового рубля в обігу на 20,2% на фоні зниження на 13,1% агрегату М2, який включає строкові депозити росіян.

По факту, за останні 12 місяців готівка в обігу в РФ зросла на 4 трлн рублів, а строкові депозити зменшились на 17,1 трлн рублів. Виявлена тенденція вказує на те, що росіяни досить активно виходять в готівку і саме це спричинило відтік ліквідності з системних великих банків.

У підсумку, частка великих банків в аукціонах ОФП в липні знизилася до 19,3% порівняно з 41% у червні, а Мінфіну РФ довелось відмінити майже всі (крім одного) аукціони в липні.

Щоб цього не відбувалось, Центральний банк РФ мав би не знижувати, а підвищувати ключову ставку, а системні банки мали б підвищувати ставки по депозитах.

Але цього не сталось, тому рублі почали міграцію з банків до кишень росіян. Російське населення ж не таке дурне: при середній ставці по строковим депозитам у великих банках на початок серпня на рівні 12,9% та реальній інфляції вище 15%, залишати кошти на строкових депозитах просто невигідно. А тут ще і податки підняли, від сплати яких через готівку ухилятись легше.

Тенденція, що склалась геть погана для Мінфіну РФ, оскільки його очікує досить важкий серпень і він має фінансувати дефіцит бюджету. А зробити це буде можливо тільки якщо ЦБР вкине в банківську систему через РЕПО-операції ще 6-8 трлн рублів. РЕПО–підтримка ліквідності від ЦБР – це фактично емісія рубля, яка тепер без перешкод тікає в готівку.

Перервати це порочне коло РФ може трьома способами:

  1. Скоротити дефіцит консолідованого бюджету РФ, завершивши війну;
  2. Надрукувати більше рублів і погодитись з реальною інфляцією на рівні далеко за 30% річних;
  3. Заморозити вклади росіян. Тоді російські банки відразу поправлять здоров’я (отримають надлишок ліквідності) і почнуть купувати ОФП, щоб дід в пілотці продовжував просаджувати гроші росіян, вбиваючи українців.

З виявленої тенденції Україна також має винести серйозний урок. Зростання податків у РФ та більш жорстке їх адміністрування призводять до відтоку ліквідності з банків в готівку. При цьому, банки не можуть купувати урядові облігації, і тоді уряд починає тиснути на центральний банк, щоб той фінансував дефіцит, як бачимо, через емісію рубля.

В Україні є ідея підвищити фіскальний тиск (так само як і у РФ). При чому ця ідея супроводжується більш жорсткими заходами по лінії фінансового моніторингу. До чого це призведе – показує досвід РФ.

Ситуацію дуже добре описує одне старе прислів’я: «тільки дурні вчаться на власних помилках, розумні вчаться на помилках сусідів». Тож будемо розумними.

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Джерело
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Теги: росія податки війна гроші рублі росіяни

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Віталій Шапран

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