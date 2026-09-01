Відомий актор поскаржився на працівників «Нової пошти» через зневагу до української мови (відео)

Роман Ясіновський заявив, що працівники «Нової пошти» сміялися з нього через львівську реєстрацію авто

Український актор театру та кіно Роман Ясіновський обурився поведінкою працівників «Нової пошти» та записав звернення до компанії. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артиста в Instagram.

За словами актора, з ним трапився неприємний інцидент із працівниками «Нової пошти». Коли він їхав біля одного з відділень пошти у Києві, то зіткнувся з працівником, який паркувався поруч.

Коли Роман Ясіновський хотів обʼїхати авто «Нової пошти», почув у відповідь нецензурну лексику російською мовою: «Я хотів його об'їхати, на що він опустив вікно і почав дуже серйозну лайку російською мовою. Я звертався до нього українською, спокійно, питаючи: а що ви маєте на увазі, що я зробив не так? Натомість він мене вилаяв, я вийшов з машини, щоб з ним просто поговорити».

Коли працівники помітили, що авто Ясіновського має львівські номери, продовжили цькувати актора. «Далі на мене наскочив його друг, але коли вони побачили реєстрацію моєї машини, в мене львівська реєстрація машини, то вони почали з мене сміятися і казати: «А все ясно, ну він ж українською говорить, ну він ж ненормальний, бо він українець», – поділився водій.

Роман Ясіновський назвав номери авто та відділення «Нової пошти», де стався інцидент. Він закликав компанію звернути увагу на поведінку працівників.

«Питання, доки ми, ми, українці, будемо отак просто знущатися з мови? Звідки ти? Відкрито, відверто розмовляти російською, коли з неба летять російські ракети. Я дуже прошу розібратися з цією ситуацією і дуже прошу усіх людей, які це побачать, яким це небайдуже, просто перепостити це. І люди насамперед в нашій країні, в час війни, коли ось зараз був вибух, найважливіше розуміти, хто ми є. Самоідентифікуватися. І мова – це важливо. І не важливо, з якої ти частина України, але розуміти, що мова – це важливо. Особливо зараз, момент війни», – висловився актор.

До слова, у коментарях під відео Романа Ясіновського користувачі закликають «Нову пошту» надати офіційне пояснення. Поки що компанія не відреагувала на інцидент.

Нагадаємо, відомий український актор театру та кіно Роман Ясіновський опинився в центрі публічного обговорення після того, як одна з пасажирок впізнала його за кермом таксі. Роман Ясіновський розповів, що підробляти в таксі почав ще за кілька місяців до повномасштабного вторгнення через звичайну потребу в грошах. За його словами, державна робота в театрі не завжди закриває всі фінансові питання, а зйомки не є постійними та приносять не такі вже й великі заробітки. Зараз артист робить ремонт у власній квартирі на Софіївській Борщагівці, а також активно допомагає українській армії.