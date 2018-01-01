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    Названа лучшая киноактриса всех времен

    Этот титул разыгрывался среди артисток, который получали «Оскар» в номинации «Лучшая актриса»
    Известный кинокритик Питер Брэдшоу составил список из пяти лучших актрис всех времен, которые получали «Оскар» в номинации «Лучшая актриса». В результате он выбрал из них одну победительницу. Лидером оказалась американка Мэрил Стрип, которая трижды становилась лауреатом премии Американской киноакадемии. Брэдшоу отметил ее
    • Сьогодні, 14:44
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    Мэрил Стрип
    Мэрил Стрип

    Этот титул разыгрывался среди артисток, который получали «Оскар» в номинации «Лучшая актриса»

    Известный кинокритик Питер Брэдшоу составил список из пяти лучших актрис всех времен, которые получали «Оскар» в номинации «Лучшая актриса». В результате он выбрал из них одну победительницу.

    Лидером оказалась американка Мэрил Стрип, которая трижды становилась лауреатом премии Американской киноакадемии. Брэдшоу отметил ее роль в фильме «Выбор Софи».

    В список также вошли актрисы Элизабет Тэйлор («Баттерфилд, 8»), Ингрид Бергман («Газовый свет»), Джоан Фонтейн («Подозрение») и Фрэнсис Макдорманд («Фарго»).

    Выбор читателей The Guardian не совпал с мнением Брэдшоу. Пользователи отдали предпочтение Фрэнсис Макдорманд, которая получила «Оскар» за ленту «Фарго».

    Ранее Брэдшоу составил рейтинг из лучших актрис-лауреатов «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана. В него вошли такие артистки, как Хэтти Макдэниел, Глория Грэм, Клорис Личмен, Тильда Суинтон и Виола Дэвис.

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    Джерело: Лента.Ру

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