Названа лучшая киноактриса всех времен

Этот титул разыгрывался среди артисток, который получали «Оскар» в номинации «Лучшая актриса»

Известный кинокритик Питер Брэдшоу составил список из пяти лучших актрис всех времен, которые получали «Оскар» в номинации «Лучшая актриса». В результате он выбрал из них одну победительницу. Лидером оказалась американка Мэрил Стрип, которая трижды становилась лауреатом премии Американской киноакадемии. Брэдшоу отметил ее



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Мэрил Стрип

Этот титул разыгрывался среди артисток, который получали «Оскар» в номинации «Лучшая актриса»

Известный кинокритик Питер Брэдшоу составил список из пяти лучших актрис всех времен, которые получали «Оскар» в номинации «Лучшая актриса». В результате он выбрал из них одну победительницу.

Лидером оказалась американка Мэрил Стрип, которая трижды становилась лауреатом премии Американской киноакадемии. Брэдшоу отметил ее роль в фильме «Выбор Софи».

В список также вошли актрисы Элизабет Тэйлор («Баттерфилд, 8»), Ингрид Бергман («Газовый свет»), Джоан Фонтейн («Подозрение») и Фрэнсис Макдорманд («Фарго»).

Выбор читателей The Guardian не совпал с мнением Брэдшоу. Пользователи отдали предпочтение Фрэнсис Макдорманд, которая получила «Оскар» за ленту «Фарго».

Ранее Брэдшоу составил рейтинг из лучших актрис-лауреатов «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана. В него вошли такие артистки, как Хэтти Макдэниел, Глория Грэм, Клорис Личмен, Тильда Суинтон и Виола Дэвис.

Джерело: Лента.Ру