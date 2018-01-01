Названа лучшая киноактриса всех времен
- Сьогодні, 14:44
-
Розсилка
Этот титул разыгрывался среди артисток, который получали «Оскар» в номинации «Лучшая актриса»
Известный кинокритик Питер Брэдшоу составил список из пяти лучших актрис всех времен, которые получали «Оскар» в номинации «Лучшая актриса». В результате он выбрал из них одну победительницу.
Лидером оказалась американка Мэрил Стрип, которая трижды становилась лауреатом премии Американской киноакадемии. Брэдшоу отметил ее роль в фильме «Выбор Софи».
В список также вошли актрисы Элизабет Тэйлор («Баттерфилд, 8»), Ингрид Бергман («Газовый свет»), Джоан Фонтейн («Подозрение») и Фрэнсис Макдорманд («Фарго»).
Выбор читателей The Guardian не совпал с мнением Брэдшоу. Пользователи отдали предпочтение Фрэнсис Макдорманд, которая получила «Оскар» за ленту «Фарго».
Ранее Брэдшоу составил рейтинг из лучших актрис-лауреатов «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана. В него вошли такие артистки, как Хэтти Макдэниел, Глория Грэм, Клорис Личмен, Тильда Суинтон и Виола Дэвис.
Джерело: Лента.Ру