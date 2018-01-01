Опубликована подборка лучших нарядов с открытия Берлинского кинофестиваля

На красную дорожку авторитетного киносмотра вышли топовые звезды из разных стран

Вчера в столице Германии стартовал 68-й Берлинский кинофестиваль, который считается одним из самых престижных во всем мире. На красную дорожку кинособытия в связи с этим вышли актеры, режиссеры, продюсеры и друге звезды кинематографа, пишет «Главком». Гостей кинофорума встречал директор его Дитер Косслик. Также на церемонии открытия

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Тильда Суинтон

На красную дорожку авторитетного киносмотра вышли топовые звезды из разных стран

Вчера в столице Германии стартовал 68-й Берлинский кинофестиваль, который считается одним из самых престижных во всем мире. На красную дорожку кинособытия в связи с этим вышли актеры, режиссеры, продюсеры и друге звезды кинематографа, пишет «Главком».

Гостей кинофорума встречал директор его Дитер Косслик. Также на церемонии открытия присутствовал режиссер Том Тыквер, который в текущем году стал президентом жюри.

Среди главных гостей церемонии открытия были: Тильда Суинтон, Эль Фаннинг, Хелен Миррен, Джефф Голдблюм, Билл Мюррей и многие другие.

Фестиваль будет продолжаться 10 дней. На нем будет показано почти 400 фильмов со всего мира.

Единственным украинским фильмом, который поборется за награды этого киносмотра в этом году, стала драма Марыси Никитюк «Когда падают деревья».