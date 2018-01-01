Звезда фильма «Трансформеры» снялась в пикантном видео для журнала Love

Девушка позирует в постели со своим бойфрендом

Известная модель и актриса Никола Пельтц, которая прославилась после съемок в блокбастере «Трансформеры», снялась в сексуальном ролике для британского издания Love. Партнером девушки по клипу стал ее бойфренд Анвар, который является братом моделей Джиджи и Белы Хадид, сообщает «Главком». «Мы встречаемся. Он



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Никола Пельтц

Девушка позирует в постели со своим бойфрендом

Известная модель и актриса Никола Пельтц, которая прославилась после съемок в блокбастере «Трансформеры», снялась в сексуальном ролике для британского издания Love. Партнером девушки по клипу стал ее бойфренд Анвар, который является братом моделей Джиджи и Белы Хадид, сообщает «Главком».

«Мы встречаемся. Он невероятный человек из известной семьи. Джиджи и Белла очень милые. Я очень сильно люблю его семью. Они женственны и сильные. Это прекрасно быть рядом с такими людьми», – рассказала ранее Никола.

Ранее Никола Пельтц снялась в сольном видео для этого же издания:

Джерело: Сегодня