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    Звезда фильма «Трансформеры» снялась в пикантном видео для журнала Love

    Девушка позирует в постели со своим бойфрендом
    Известная модель и актриса Никола Пельтц, которая прославилась после съемок в блокбастере «Трансформеры», снялась в сексуальном ролике для британского издания Love. Партнером девушки по клипу стал ее бойфренд Анвар, который является братом моделей Джиджи и Белы Хадид, сообщает «Главком». «Мы встречаемся. Он
    • Сьогодні, 11:02
    • Розсилка
    Никола Пельтц
    Никола Пельтц

    Девушка позирует в постели со своим бойфрендом

    Известная модель и актриса Никола Пельтц, которая прославилась после съемок в блокбастере «Трансформеры», снялась в сексуальном ролике для британского издания Love. Партнером девушки по клипу стал ее бойфренд Анвар, который является братом моделей Джиджи и Белы Хадид, сообщает «Главком».

    «Мы встречаемся. Он невероятный человек из известной семьи. Джиджи и Белла очень милые. Я очень сильно люблю его семью. Они женственны и сильные. Это прекрасно быть рядом с такими людьми», – рассказала ранее Никола.

    Ранее Никола Пельтц снялась в сольном видео для этого же издания:

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    Джерело: Сегодня

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