У Лондоні вбили автора пісень Брітні Спірс та Дуа Ліпи: подробиці злочину

Невідомі вбивці забрали життя Талая Райлі

У Лондоні у віці 35 років трагічно загинув відомий співак, автор пісень і продюсер Талай Райлі (справжнє ім'я – Марк Орабії). Про це повідомляє «Главком».

Жертва кривавого нападу

Музикант помер від ножових поранень унаслідок нападу в східній частині британської столиці. Трагедія сталася вранці у п'ятницю, 5 червня. Близько 9:00 поліція отримала виклик до будинку на Рейлі-роуд у районі Сільвертаун. Прибувши на місце, правоохоронці виявили Райлі в саду на території маєтку з численними ножовими пораненнями. Лікарі констатували смерть артиста безпосередньо на місці події.

Унаслідок інциденту постраждав ще один чоловік віком до 30 років, якого госпіталізували з кількома ножовими пораненнями. Його життю наразі нічого не загрожує. Столична поліція вже затримала трьох підозрюваних у вбивстві. Після допитів 24-річного чоловіка та 25-річну жінку відпустили без висунення звинувачень, а 27-річного підозрюваного звільнили під заставу на час проведення подальшого розслідування. Детективи продовжують активно збирати докази та закликають можливих свідків надати записи з камер відеоспостереження.

Кар'єра Талая Райлі

Талай Райлі мав величезний авторитет у світовому шоубізнесі та співпрацював із виконавцями першої величини в США та Великій Британії, гастролюючи з такими зірками, як Skepta, Usher та Trey Songz. Його авторське портфоліо налічує десятки треків, які підкорювали світові чарти протягом 2010-х років.

Музикант доклав руку до створення багатьох відомих хітів, серед яких:

Dua Lipa – Last Dance

Chipmunk – Oopsy Daisy (платиновий хіт №1 у Великій Британії 2009 року)

Khalid – Young Dumb & Broke

David Guetta, Martin Garrix & Brooks – Like I Do

Britney Spears – Clumsy

Chris Brown – Zero та Fine by Me

Ellie Goulding – In My City

Jessie J – Who's Laughing Now

Співчуття від музичного світу

Смерть талановитого сонграйтера викликала шок серед його колег. Свої співчуття та триб'юти в соцмережах залишили безліч артистів. Репер Stormzy написав короткі слова скорботи: «Мені шкода, брате». Співак Крейг Девід, який працював із Талаєм над своїм альбомом, зазначив: «Посилаю так багато любові тобі та родині. Його прекрасна енергія продовжуватиме відчуватися з іншого боку». Телеведуча Рошель Г'юмз додала, що завжди пам'ятатиме його дивовижну доброту до кожного та дружню посмішку. Репер Chip (раніше – Chipmunk) емоційно підсумував: «Ти не заслужив піти ось так, друже. Твоє перо житиме вічно».

Рідні музиканта у своїй офіційній заяві назвали його коханим сином, братом, дядьком та вірним другом:

«Він приносив любов, світло та радість нашій родині та всім, хто його знав. Ми завжди плекатимемо його доброту, прекрасну душу та видатний талант. Його присутність торкнулася багатьох життів, і пам'ять про нього залишиться в наших серцях назавжди».

Нагадаємо, що іспанська поліція затримала сина засновника бренду Mango за підозрою у вбивстві.