Усі на одне лице? Шанувальниця оголосила Ірину Білик іншою співачкою

Ірина Білик, яка завершує свій весняний тур Україною, втрапила в конфуз у Карпатах

Народна артистка України Ірина Білик заспівала разом із шанувальницею пісню. Однак жінка переплутала її з народною артисткою Оксаною Білозір. Ірина Білик з гумором відреагувала на цю ситуацію та заспівала пісню «Україночка». Про це пише «Главком» із посиланням на відео.

Під час свого весняного туру Ірина Білик зупинилася в одному з готелів Львівщини, де зустріла свою шанувальницю, у якої був день народження. Тож співачка вирішила записати спільне відео.

«Щиро люблю вашу пісню «Україночка», – сказала жінка. Ірина Білик не стала заперечувати, що ця пісня належить не їй, а Оксані Білозір, а заспівала разом із жінкою.

«Наша іменинниця зустрічає Оксану Білозір, любить усі мої пісні», – із гумором розповіла Ірина Білик. На що жінка сказала, що вона та вся команда готелю любить її пісні.

«Оксано Білозір, як можна не знати ваші пісні. Слухайте, ображаєте нас», – продовжила жінка.

Як написала сама Ірина Білик у своєму блозі у Тiktok, жінка сплутала її з Оксаною Білозір. «Веселі пригоди в турі. Ми давно знаємо, що нас інколи плутають з Оксаною Білозір. А мені й приємно», – написала Ірина Білик.

Користувачі в коментарях теж відреагували на цю ситуацію. Вони зазначили те, як Ірина Білик із гумором поставилася до того, що її переплутали з іншою співачкою:

«Білик із чудовим почуттям гумору».

«Я спочатку не зрозумів, що за прикол, у неї ж немає такої пісні».

«Ірина Білик, повага! Просто the best! Нікого не образила!».

Користувачі відреагували на курйозну ситуацію з Іриною Білик фото: скриншот Тiktok/irina_bilyk

«В цьому й полягає професіоналізм, а головне людяність і величезне почуття гумору».

«Приємно дивитися на людей із чудовим почуттям гумору».

«Ірино, ви найкраща. З позитивом та гумором, відкритою душею до людей».

