Усі на одне лице? Шанувальниця оголосила Ірину Білик іншою співачкою

Ірина Білик заспівала пісню з шанувальницею своєї колеги
фото: скриншот Тiktok/irina_bilyk

Ірина Білик, яка завершує свій весняний тур Україною, втрапила в конфуз у Карпатах

Народна артистка України Ірина Білик заспівала разом із шанувальницею пісню. Однак жінка переплутала її з народною артисткою Оксаною Білозір. Ірина Білик з гумором відреагувала на цю ситуацію та заспівала пісню «Україночка». Про це пише «Главком» із посиланням на відео.

Під час свого весняного туру Ірина Білик зупинилася в одному з готелів Львівщини, де зустріла свою шанувальницю, у якої був день народження. Тож співачка вирішила записати спільне відео.

«Щиро люблю вашу пісню «Україночка», – сказала жінка. Ірина Білик не стала заперечувати, що ця пісня належить не їй, а Оксані Білозір, а заспівала разом із жінкою. 

«Наша іменинниця зустрічає Оксану Білозір, любить усі мої пісні», – із гумором розповіла Ірина Білик. На що жінка сказала, що вона та вся команда готелю любить її пісні. 

«Оксано Білозір, як можна не знати ваші пісні. Слухайте, ображаєте нас», – продовжила жінка. 

Як написала сама Ірина Білик у своєму блозі у Тiktok, жінка сплутала її з Оксаною Білозір. «Веселі пригоди в турі. Ми давно знаємо, що нас інколи плутають з Оксаною Білозір. А мені й приємно», – написала Ірина Білик.

Користувачі в коментарях теж відреагували на цю ситуацію. Вони зазначили те, як Ірина Білик із гумором поставилася до того, що її переплутали з іншою співачкою:

  • «Білик із чудовим почуттям гумору».
  • «Я спочатку не зрозумів, що за прикол, у неї ж немає такої пісні».
  • «Ірина Білик, повага! Просто the best! Нікого не образила!».
фото: скриншот Тiktok/irina_bilyk
  • «В цьому й полягає професіоналізм, а головне людяність і величезне почуття гумору».
  • «Приємно дивитися на людей із чудовим почуттям гумору».
  • «Ірино, ви найкраща. З позитивом та гумором, відкритою душею до людей».

Нагадаємо, Ірина Білик стала жертвою грабіжників. Артистка опублікувала фото розбитого скла в машині. Виявилося, що під час концертного туру Європою невідомі обікрали її.

До слова, Донька бізнесмена та власника мережі магазинів АТБ Геннадія Буткевича, співачка Анна Буткевич, вирушила в тур Європою з народною артисткою Іриною Білик. Анна Буткевич виступила у Відні на концерті Ірини Білик, а також виконала дует з примадонною. Співачки виконали на сцені спільну пісню «Не ти, а я».

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

