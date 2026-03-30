Усі на одне лице? Шанувальниця оголосила Ірину Білик іншою співачкою
Ірина Білик, яка завершує свій весняний тур Україною, втрапила в конфуз у Карпатах
Народна артистка України Ірина Білик заспівала разом із шанувальницею пісню. Однак жінка переплутала її з народною артисткою Оксаною Білозір. Ірина Білик з гумором відреагувала на цю ситуацію та заспівала пісню «Україночка». Про це пише «Главком» із посиланням на відео.
Під час свого весняного туру Ірина Білик зупинилася в одному з готелів Львівщини, де зустріла свою шанувальницю, у якої був день народження. Тож співачка вирішила записати спільне відео.
«Щиро люблю вашу пісню «Україночка», – сказала жінка. Ірина Білик не стала заперечувати, що ця пісня належить не їй, а Оксані Білозір, а заспівала разом із жінкою.
«Наша іменинниця зустрічає Оксану Білозір, любить усі мої пісні», – із гумором розповіла Ірина Білик. На що жінка сказала, що вона та вся команда готелю любить її пісні.
«Оксано Білозір, як можна не знати ваші пісні. Слухайте, ображаєте нас», – продовжила жінка.
Як написала сама Ірина Білик у своєму блозі у Тiktok, жінка сплутала її з Оксаною Білозір. «Веселі пригоди в турі. Ми давно знаємо, що нас інколи плутають з Оксаною Білозір. А мені й приємно», – написала Ірина Білик.
Користувачі в коментарях теж відреагували на цю ситуацію. Вони зазначили те, як Ірина Білик із гумором поставилася до того, що її переплутали з іншою співачкою:
- «Білик із чудовим почуттям гумору».
- «Я спочатку не зрозумів, що за прикол, у неї ж немає такої пісні».
- «Ірина Білик, повага! Просто the best! Нікого не образила!».
- «В цьому й полягає професіоналізм, а головне людяність і величезне почуття гумору».
- «Приємно дивитися на людей із чудовим почуттям гумору».
- «Ірино, ви найкраща. З позитивом та гумором, відкритою душею до людей».
Нагадаємо, Ірина Білик стала жертвою грабіжників. Артистка опублікувала фото розбитого скла в машині. Виявилося, що під час концертного туру Європою невідомі обікрали її.
До слова, Донька бізнесмена та власника мережі магазинів АТБ Геннадія Буткевича, співачка Анна Буткевич, вирушила в тур Європою з народною артисткою Іриною Білик. Анна Буткевич виступила у Відні на концерті Ірини Білик, а також виконала дует з примадонною. Співачки виконали на сцені спільну пісню «Не ти, а я».
