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    Шоу-биз

    Netflix назвал топ-10 самых популярных сериалов мира

    Каждый из перечисленных здесь фильмов претендует на статус культового
    Один из популярнейших стриминговых сервисов мира Netflix проанализировал свою аудиторию, которая составляет около 117 млн пользователей в 190 странах мира. На основе этих данных был составлен рейтинг наиболее популярных сериалов планеты. При анализе учитывались данные по пользователям, которые начали пользоваться сервисом в течение последних пяти
    • Сьогодні, 11:38
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    &laquo;Во все тяжкие&raquo;
    «Во все тяжкие»

    Каждый из перечисленных здесь фильмов претендует на статус культового

    Один из популярнейших стриминговых сервисов мира Netflix проанализировал свою аудиторию, которая составляет около 117 млн пользователей в 190 странах мира. На основе этих данных был составлен рейтинг наиболее популярных сериалов планеты.

    При анализе учитывались данные по пользователям, которые начали пользоваться сервисом в течение последних пяти лет.

    1. «Во все тяжкие»

    2. «Оранжевый – хит сезона»

    3. «Ходячие мертвецы»

    4. «Очень странные дела»

    5. «Нарко»

    6. «Карточный домик»

    7. «Побег из тюрьмы»

    8. «13 причин почему»

    9. «Анатомия страсти»

    10. «Американская история ужаса»

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    Джерело: 24 канал

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