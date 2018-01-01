Netflix назвал топ-10 самых популярных сериалов мира

Каждый из перечисленных здесь фильмов претендует на статус культового

Один из популярнейших стриминговых сервисов мира Netflix проанализировал свою аудиторию, которая составляет около 117 млн пользователей в 190 странах мира. На основе этих данных был составлен рейтинг наиболее популярных сериалов планеты. При анализе учитывались данные по пользователям, которые начали пользоваться сервисом в течение последних пяти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Во все тяжкие»

Каждый из перечисленных здесь фильмов претендует на статус культового

Один из популярнейших стриминговых сервисов мира Netflix проанализировал свою аудиторию, которая составляет около 117 млн пользователей в 190 странах мира. На основе этих данных был составлен рейтинг наиболее популярных сериалов планеты.

При анализе учитывались данные по пользователям, которые начали пользоваться сервисом в течение последних пяти лет.

1. «Во все тяжкие»

2. «Оранжевый – хит сезона»

3. «Ходячие мертвецы»

4. «Очень странные дела»

5. «Нарко»

6. «Карточный домик»

7. «Побег из тюрьмы»

8. «13 причин почему»

9. «Анатомия страсти»

10. «Американская история ужаса»

Джерело: 24 канал