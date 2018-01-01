Netflix назвал топ-10 самых популярных сериалов мира
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«Во все тяжкие»
Каждый из перечисленных здесь фильмов претендует на статус культового
Один из популярнейших стриминговых сервисов мира Netflix проанализировал свою аудиторию, которая составляет около 117 млн пользователей в 190 странах мира. На основе этих данных был составлен рейтинг наиболее популярных сериалов планеты.
При анализе учитывались данные по пользователям, которые начали пользоваться сервисом в течение последних пяти лет.
1. «Во все тяжкие»
2. «Оранжевый – хит сезона»
3. «Ходячие мертвецы»
4. «Очень странные дела»
5. «Нарко»
6. «Карточный домик»
7. «Побег из тюрьмы»
8. «13 причин почему»
9. «Анатомия страсти»
10. «Американская история ужаса»
Джерело: 24 канал