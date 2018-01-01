На автора фильма «Форма воды» подали в суд за плагиат

В сюжете оскаровского фаворита прослеживается много совпадений с пьесой, которая вышла полвека назад

Режиссеру и автору сценария главного оскаровского фаворита этого года «Формы воды» Гильермо дель Торо выдвинули обвинения в плагиате. В иске сообщается, что сюжет этой картины почти полностью повторяет пьесу «Позволь мне услышать твой шёпот» американского драматурга Пола Зинделя вплоть до концепции, персонажей, тем и



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«Форма воды»

В сюжете оскаровского фаворита прослеживается много совпадений с пьесой, которая вышла полвека назад

Режиссеру и автору сценария главного оскаровского фаворита этого года «Формы воды» Гильермо дель Торо выдвинули обвинения в плагиате. В иске сообщается, что сюжет этой картины почти полностью повторяет пьесу «Позволь мне услышать твой шёпот» американского драматурга Пола Зинделя вплоть до концепции, персонажей, тем и конкретных эпизодов.

В суд поджал сын драматурга Дэвид Зиндель. В ответ студия Fox Searchlight, которая занималась созданием картины, обвинила сына писателя в том, что иск был намеренно подан на финальном этапе голосования Американской киноакадемии. И это вполне может повлиять на распределение голосов академиков.

Напомним, «Форма воды» является лидером этого года по количеству номинаций на «Оскар». Лента претендует на 13 статуэток.

Пол Зиндель в 1971 году получил Пулитцеровскую премию за пьесу «Влияние гамма-лучей на поведение маргариток». Пьесу «Позволь мне услышать твой шёпот» (1969), как и некоторые другие его работы, экранизировали для телевидения. В 2003 году Зиндель умер.

Фильм дель Торо посвящён истории немой уборщицы в секретной лаборатории Балтимора в 1960-х годах, которая влюбляется в человекоподобную амфибию и пытается его спасти.

А пьеса Зинделя, вышедшая на ТВ около полувека назад, рассказывает о глухонемой уборщице секретной лаборатории, которая хочет вызволить дельфина. В обоих произведениях существ изучают, подключая к ним электричество, а главные героини обедают с ними, танцуют и флиртуют.

Как в пьесе, так и в фильме существ хотят убить вивисекцией, но их удаётся похитить из лаборатории.

Джерело: tjournal.ru