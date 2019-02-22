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    Шоу-биз

    Нетта Барзилай может стать тренером украинского вокального шоу

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    Нетта Барзилай - Нетта Барзилай может стать тренером украинского вокального шоу
    Нетта Барзилай

    Совсем скоро стартуют съемки нового сезона шоу «Голос. Діти»

    В сети уже активно обсуждают кандидатуры тренеров нового сезона..

    Догадки телезрителей - самые разные: от  Монатика и Могилевской до Тины Кароль, солистки группы The Hardkiss Юлии Саниной и Оли Поляковой.

    Тем не менее, после появления Дана Балана в «Голосе країни», поклонники проекта считают, что наставником может стать победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2018» Нетта Барзилай. По информации издания КП в Украине, продюсеры проекта уже начали переговоры с менеджментом артистки.

    Представители телеканала «1+1» пока не раскрывает имена вокальных тренеров нового сезона.

    «Сейчас мы финализируем переговоры со звездами по участию в проекте "Голос. Діти", поэтому пока не можем раскрыть все детали. Однако можем уверить, что состав тренерской панели в этом сезоне будет ярким и неожиданным», - отметили в пресс-службе телеканала.

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