Орландо Блум і Кеті Перрі розійшлася після дев’яти років стосунків

За чутками, Орландо Блум і Кеті Перрі мали проблеми в стосунках ще на початку червня

Зірки познайомилися у 2016 році на вечірці після вручення премії «Золотий глобус»

Британський актор Орландо Блум та американська співачка Кеті Перрі, схоже, завершили свої стосунки після дев’яти років разом. Подружжя виховує чотирирічну доньку Дейзі Дав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tmz.

Як пише видання, Орландо Блум планує відвідати весілля американського мільярдера Джеффа Безоса та журналістки Лорен Санчес, що триватиме з 26 по 28 червня, без супроводу Кеті Перрі. Вона, за інформацією джерел, пропустить цю подію.

Чутки про проблеми в парі почали з’являтися ще на початку червня. PageSix повідомляє, що офіційно про розставання можуть оголосити після завершення концертного туру Перрі в грудні 2025 року. За словами інсайдерів, стосунки пари загострилися через труднощі в кар’єрі співачки.

Зірки познайомилися у 2016 році на вечірці після вручення премії «Золотий глобус». У 2017 році вони вже переживали коротке розставання. У 2019 році, на День святого Валентина, пара заручилася, а 26 серпня 2020 року в них народилася донька.

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