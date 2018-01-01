Появились первые фото с Китом Харингтоном на съемках нового сезона «Игры престолов»

Фоторафы подловили артиста во время перекура между съемками

Папарацци подловили исполнителя главной роли в «Игра престолов» Кита Харингтона на съемках нового сезона серила. Снимки были сделаны как раз, когда артист сделал перерыв в съемке ради перекура. Также журналисты отмечают, что в это время Харингтон пил кофе ли чай. Работа над картиной проходит в хорватском Дубровнике. Этот город



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Джон Сноу

Фоторафы подловили артиста во время перекура между съемками

Папарацци подловили исполнителя главной роли в «Игра престолов» Кита Харингтона на съемках нового сезона серила. Снимки были сделаны как раз, когда артист сделал перерыв в съемке ради перекура. Также журналисты отмечают, что в это время Харингтон пил кофе ли чай.

Работа над картиной проходит в хорватском Дубровнике. Этот город расположен на побережье Адриатического моря. Он славится своей старинной архитектурой, которая окружена массивными древними каменными стенами. Именно здесь на протяжении всех предыдущих сезонов снимались сцены со столицей Семи королевств – Королевской гаванью.

Джерело: Сегодня