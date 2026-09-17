Олег Скрипка вперше розповів, про службу сина в лавах ЗСУ

Олег Скрипка розказав, чим займаються його дорослі сини

Старший син фронтмена гурту «Воплі Відоплясова», співака Олега Скрипки, перебуває у лавах ЗСУ. Як повідомляє «Главком», про це артист розповів у програмі «Ранок вдома», розкривши деталі служби сина.

Син Олега Скрипки, 21-річний Роман Скрипка, підписав контракт із ЗСУ. За словами співака, у військового вже закінчується термін контракту, тож незабаром він повернеться додому.

Батько також зауважив, що його старший син уже заробляє самостійно. «Старший син уже сам заробляє, він служить, і в нього там тривають військові… До речі, у нього був контракт, він закінчився, і він уже повертається. Але він сам заробляє», – сказав музикант.

Сини Олега Скрипки Устим і Роман фото: Іnstagram.com/o.skrypka

Також Олег Скрипка розповів, чим займається його молодший син, 18-річний Устим Скрипка. Хлопець також самостійно заробляє та займається соцмережами. «Молодший син також сам заробляє, він – артист. Заробляє з YouTube, TikTok. І він уже не потребує допомоги», – поділився співак

Зазначимо, першою дружиною Олега Скрипки була француженка Марі Рібо, з якою музикант прожив у шлюбі близько семи років. Пара познайомилася у Франції на початку 1990-го. Згодом вони розійшлися, коли Скрипка вирішив повернутися в Україну.

Другою дружиною Скрипки стала акторка Наталія Сидь. Вони познайомилися у Києві в 1997 році. У подружжя четверо дітей: сини Роман та Устим і доньки Олеся та Зоряна.

Нагадаємо, український музикант і лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка напередодні Дня матері завітав додому до своєї найріднішої людини. Артист привітав свою маму Ганну Скрипку та показав зворушливі кадри із зустрічі з нею. Олег Скрипка має традицію – щороку вітати свою маму з Днем матері.