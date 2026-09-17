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Рада не підтримала звернення позбавити Потапа звання заслуженого артиста України

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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На сайті президента петиція про позбавлення Потапа звання заслуженого артиста зібрала достатню кількість підписів
колаж: glavcom.ua

Олексій Потапенко залишається заслуженим артистом України 

Сьогодні, 17 вересня, на пленарному засіданні Верховна Рада проголосувала за звернення позбавити звання заслуженого артиста України, репера та продюсера Потапа, справжнє імʼя якого Олексій Потапенко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію засідання Ради.

Верховна Рада не підтримала депутатський запит президенту Володимиру Зеленському щодо позбавлення Потапа звання заслуженого артиста України.

Результати голосування
Результати голосування
фото: скриншот з трансляції засідання Верховної ради

Рішення не набрало достатньої кількості голосів. Зокрема, проголосували 198 народних депутатів із необхідних 226.

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Також відомі результати голосування за фракціями.

Рада не підтримала звернення позбавити Потапа звання заслуженого артиста України фото 1
фото: скриншот з трансляції засідання Верховної ради

Нагадаємо, на сайті президента зʼявилися петиції із закликами позбавити репера Потапа (Олексія Потапенка) звання заслуженого артиста України. Зокрема, авторка однієї петиції зазначає, що Потап популяризує російськомовний культурний продукт. Його діяльність також містить ознаки знецінення та висміювання української мови та співпраці з росіянами.

На думку автора ще однієї петиції, Потап зневажає українську мову та пропагує поширення російської мови. Марченко називає репера людиною, яка не гідна звання заслуженого артиста. Одна з петицій вже набрала достатню кількість голосів, щоб її розглянув президент.

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Теги: Верховна Рада Потап державні нагороди

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