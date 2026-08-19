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Військові ЗСУ отримали попередження Apple про можливі шпигунські атаки

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Військові ЗСУ отримали попередження Apple про можливі шпигунські атаки
Apple розіслала попередження про шпигунські атаки
фото: «АрміяInform» (ілюстративне)

Компанія розіслала попередження користувачам у 110 країнах, а експерти зафіксували рекордну кількість звернень

Українські військовослужбовці отримали від Apple попередження про можливі цілеспрямовані атаки з використанням шпигунського програмного забезпечення. Загалом компанія розіслала такі сповіщення користувачам у 110 країнах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TechCrunch.

Один із військовослужбовців Збройних сил України, ім'я якого не називається, розповів виданню, що спочатку сприйняв повідомлення Apple як можливий фішинг. Однак згодом компанія підтвердила йому, що попередження було справжнім. За словами військового, аналогічні сповіщення отримали й інші українські військовослужбовці.

На незвично великий масштаб нової хвилі попереджень звернули увагу й фахівці з цифрової безпеки. Керівник команди Access Now Мохаммед Аль-Маскаті повідомив, що протягом останніх кількох днів організація отримала рекордну кількість звернень від людей, яким Apple надіслала такі повідомлення. Кількість запитів виявилася приблизно на 30–40% більшою, ніж зазвичай.

Старший науковий співробітник Citizen Lab Джон Скотт-Рейлтон припустив, що реальний масштаб шпигунських атак може бути значно більшим, ніж відомо. За його словами, публічно відомі випадки – лише частина таких атак, адже багато користувачів не повідомляють про отримані від Apple попередження.

Особливу загрозу подібні атаки становлять для військовослужбовців, державних службовців, журналістів та інших людей, які працюють із чутливою інформацією.

Нагадаємо, раніше російськомовне кіберзлочинне угруповання Cl0p заявило про викрадення великих обсягів даних майже 50 компаній по всьому світу. Серед потенційних жертв хакери називали Shell, Philips, Fiserv та General Electric.

Cl0p спеціалізується на викраденні даних і вимаганні та пов'язується з російськомовним кіберзлочинним середовищем. За даними Reuters, під час атак угруповання могло використовувати вразливості популярного корпоративного програмного забезпечення.

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Теги: ЗСУ Apple шпигун хакер військові

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