Білий дім схвалив продаж Україні ракет збільшеного радіусу атаки – WSJ

Ракета SM-6 ERAM здатна вражати не лише повітряні цілі, а й балістичні ракети на кінцевій ділянці траєкторії та навіть надводні кораблі

Адміністрація Трампа схвалила продаж Україні 3 350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition: вони мають надійти приблизно за шість тижнів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Wall Street Journal.

Як пише видання, посилаючись на інформацію від двох посадовців США, пакет озброєнь вартістю $850 млн, здебільшого фінансується європейськими країнами. Його передачу було відкладено до завершення зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас, декілька американських посадовців повідомили, що застосування ERAM із дальністю від 240 до 450 км може потребувати погодження Пентагону. Попри те, що Штати офіційно не оголосили планів щодо нових поставок цих ракет, інші види озброєнь, які європейські уряди закуповують у США, можуть допомогти Україні в межах власних кордонів. Зокрема, серед них – системи протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню GMLRS із дальністю 145 км.

SM-6 ERAM (Extended Range Active Missile) – це американська зенітна керована ракета, створена на базі сімейства Standard Missile (SM), яка входить до складу системи протиповітряної та протиракетної оборони Aegis. Її особливістю є універсальність: вона здатна вражати не лише повітряні цілі (літаки, крилаті ракети), а й балістичні ракети на кінцевій ділянці траєкторії та навіть надводні кораблі. Завдяки комбінації активної радіолокаційної головки самонаведення та системи наведення через радар корабля, SM-6 забезпечує ураження цілей на великій відстані й високій швидкості.

Раніше було відомо, що Пентагон блокує використання Україною американських тактичних ракетних систем великої дальності (ATACMS) для ударів по цілях на території Росії.

Як повідомлялось, що Сполучені Штати відновили постачання артилерії та мобільних ракетних комплексів до України після короткочасного призупинення, ініційованого адміністрацією президента Дональда Трампа, яка призупинила військові поставки до Києва. Також ми писали, що США підготували новий пакет озброєння, який передадуть Україні в рамках домовленостей з НАТО.