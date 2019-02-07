От победы в «Хит-конвейере» до «Евровидения»: что нужно знать об участниках Нацотбора-2019 группе Letay



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Letay

За право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе будет бороться Letay

Известно, что проект состоит из четырех участников. Но победят ли музыканты в Нацотборе – решат жюри и зрители. Ну а пока, Scotch решил познакомиться с их музыкой поближе.

В конце существования харьковской группы «We Are !!», музыкальным лидером которого был Илья Резников, коллектива, игравший преимущественно брит-поп и инди-рок на английском языке и успел запомниться поклонникам стиля не только записями, а и выступлениями на разного рода симпозиумах и фестивалях, Илья почувствовал влечение к новым идеям, близких к электророк и решил изменить не только музыку, а и название – так появился проект Letay.

В конце в декабря 2016 года был издан альбом «Ветер без пыли» уже под названием Letay. В альбоме – вся квинтэссенция внутренних трансформаций артиста – там есть и английские инди-рок-песни, и проникновенная акустическая русскоязычная баллада, и новые украиноязычные треки.

Песня «Мир ждет» (в специальной англо-украинской версии) была отобрана Константином Меладзе в полуфинал украинского национального отбора к «Евровидению 2017».

Но попытка попасть на «Евровидение» оказалась не очень удачной, и ребята продолжили записывать треки и выступать на музыкальных фестивалях.

Сингл «Кохайтесь» выиграл «Хит-конвейер» -2017 и получила приз – клип, который снял известный клипмейкер Сергей Солодкий, а также поддержку радиостанций.

Делами проекта стал заниматься известный музыкальный менеджер и продюсер Виталий Климов, работавший в свое время с группами «Табула Раса», «Океан Эльзы» и певицей Аленой Винницкой.

19 сентября Letay выпустил новый сингл «Милая моя», и он активно транслируется радиостанциями Украины. В декабре проект решил принять участие именно с этой песней в украинском отборе «Евровидения 2019».

Перед выходом полноценного альбома, релиз которого запланирован на весну 2019-го, проект выдаст еще два сингла, которые уже отобраны.

По материалам: Стб



