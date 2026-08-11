ППО для України: Південна Корея дала обережну відповідь на прохання Зеленського

Сеул: постачання оборонних матеріалів залежить від внутрішнього законодавства

Південна Корея зберігає обережну позицію щодо прохання України надати системи протиповітряної оборони та іншу військову допомогу. Про це заявив високопоставлений представник МЗС країни, повідомляє «Главком» з посиланням на південнокорейське видання Korea Herald.

Позиція Сеула

За словами чиновника, постачання оборонних матеріалів будь-якій країні Південна Корея завжди здійснює відповідно до власного законодавства. Він додав, що Сеул уже підтримує Україну в інших сферах – енергетиці, інфраструктурі, охороні здоров'я та освіті – і продовжуватиме шукати способи допомогти відновленню миру та відбудові країни. За оцінкою Korea Herald, ці слова фактично підтверджують багаторічний курс Сеула: гуманітарна допомога Україні – так, летальна зброя – ні.

На яку допомогу розраховує Київ

Заява південнокорейського чиновника пролунала у відповідь на пост президента Володимира Зеленського в соцмережі, де він розповів про рішення Кремля розмістити на території Росії від 30 до 50 тисяч військових КНДР. За словами Зеленського, Пхеньян у такий спосіб накопичує бойовий досвід, і Сеулу варто поглиблювати співпрацю з Україною – зокрема, Київ розраховує на південнокорейські системи ППО та співпрацю у форматі Drone Deal.

Обмеження за Конституцією

Президент України визнав, що в Південної Кореї є юридичне обмеження за Конституцією, однак наголосив, що Україна розраховує на співпрацю, а дипломати обох країн підтримують контакт. Південнокорейський чиновник відмовився підтвердити слова Зеленського про дипломатичні перемовини щодо ППО чи про додаткову передислокацію військ КНДР.

Реакція на співпрацю Пхеньяна з Москвою

Водночас представник МЗС наголосив, що військова співпраця Північної Кореї з Росією безпосередньо стосується безпеки Південної Кореї та порушує резолюції Ради Безпеки ООН. За його словами, позиція уряду полягає в тому, що це партнерство потрібно негайно припинити, і Сеул уважно стежить за ситуацією.

Нагадаємо, про рішення Кремля розмістити в Росії до 50 тисяч військових КНДР Зеленський розповів 8 серпня – саме тоді він уперше публічно заявив про прохання до Південної Кореї щодо ППО.