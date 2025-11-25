Зірка «Території А» Марина Одольська святкує 50-річчя

Найбільшу популярність Марині Одольській принесла її участь у хіт-парад кліпів «Територія А»

Заслужена артистка України, співачка та співзасновниця легендарної музичної програми 90-х «Територія А» Марина Одольська 25 листопада святкує своє 50-річчя. Про її творчу кар’єру та особисте життя розповів «Главком».

Марина Одольська народилася 25 листопада 1975 року в Кам’янці-Подільському. Здобувала освіту в Кам’янець-Подільському коледжі культури й мистецтв. Тоді молода артистка народила свого першого сина Микиту.

Кар’єра Марини Одольської почалася в 1995 році, коли вона перемогла на фестивалі «Червона Рута». Однак найбільшу популярність співачці принесла її участь у хіт-парад кліпів «Територія А». Пік її творчої кар’єри відбувся на початку 2000-х років. Першою роботою співачки був її кліп на пісню «Твій літак».

Марина Одольська поділилася світлиною у Facebook до свого 50-річчя фото: Марина Одольська/Facebook

Згодом виконавиця вийшла заміж за співака Сергія Манека. У 2002 році подружжя випустило спільний альбом «Дует. Ком. Юей». А згодом у пари народилася донька Люба.

Потім чоловік та дружина працювали спільно над різними проєктами. Наприклад, фільмом «Діалог», де вони розповіли, як уникнути розлучення, з власного досвіду, записали ще один альбом, але вже християнських пісень «Початок». Однак історія Марини Одольської та Сергія Манека закінчилася через алкогольну залежність чоловіка. У 2011 році співачка розлучилася із Сергієм Манеком.

Марина Одольська вийшла за звукорежисера Євгена Іванова, взявши його прізвище фото: Марина Одольська/Facebook

Потім Марина Одольська зустріла звукорежисера Євгена Іванова та вийшла за нього, взявши його прізвище. У подружжя Іванових народилися два сини Лев та Андрій.

Серед творчих здобутків Марини Одольської безліч перемог. Йдеться про гран-прі у різноманітних пісенних конкурсах та фестивалях. У 2004 році Марина Одольська отримала звання Заслуженої артистки України. У 2021 році співачка була учасницею проєкту «Люта українізація» з Антіном Мухарським.

Найбільшу популярність співачці принесла її участь у хіт-параді кліпів «Територія А» фото: Марина Одольська/Facebook

Також Марина Одольська долучилася до акції «Так працює пам’ять», присвяченої пам’яті Данила Дідіка та тим, хто віддав життя за незалежність України. Вона написала пісню «Я буду подихом».

На початку повномасштабного вторгнення співачка з родиною переїхали до Ірландії. Туди артистку запросили учні, яким вона викладала вокальне мистецтво. Цим співачка займається вже багато років. У своїх соцмережаї вона розповідала, що займається волонтерством та допомагає ЗСУ. Також Марина Одольська проводить за кордоном благодійні концерти на підтримку українських захисників та висловлюється щодо війни в Україні на своїх сторінках у соцмережах.

Раніше «Главком» писав про те, що мистецька агенція «Територія А» святкує ювілей. 17 березня 1995 року в ефірі з‘явився її перший телепродукт – інформаційно-мистецька програма. У 2025 році «Території А» виповнилося 30 років.

Програма була присвячена подіям у сфері культури, українським митцям. Проєкт втілювала невелика команда, і саме вона невдовзі реалізувала один із найяскравіших телепроєктів 1990-х – культовий хіт-парад «Територія А», він стартує рівно за пів року – 17 вересня 1995 року.