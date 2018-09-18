Победители «Эмми» 2018: «Игра престолов», «Удивительная миссис Мейзел» и «Американская история преступлений»
-
Розсилка
Сегодня в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения «Эмми», одной из самых престижных телевизионный премий в США
Ни для кого не стало сюрпризом, что лучшим драматическим сериалом признали «Игру престолов», уже третий раз за семилетнюю историю популярного шоу. Питер Динклэйдж за свое перевоплощение в Тириона Ланнистера удостоился награды в категории «Лучший актер в драматическом сериале».
Лучшим комедийным сериалом выбрали «Удивительную миссис Мейзел» от Amazon, а Рэйчел Броснахэн и Алекс Бронштейн получили желанные статуэтки за лучшую женскую роль и лучшую женскую роль второго плана соответственно.
Среди мини-сериалов отметилась «Американская история преступлений», а именно сезон, посвященный расследованию убийства Джанни Версаче.
Полный список победителей выглядит так:
- Лучший драматический сериал: «Игра престолов»
- Лучший актер в драматическом сериале: Мэттью Риз, «Американцы»
- Лучшая актриса в драматическом сериале: Клэр Фой, «Корона»
- Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Питер Динклэйдж, «Игра престолов»
- Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Тэнди Ньютон, «Мир Дикого Запада»
- Лучший режиссер драматического сериала: Стивен Долдри, «Корона»
- Лучший сценарий драматического сериала: Джоэл Филдс и Джо Вайсберг, «Американцы»
- Лучший мини-сериал: «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»
- Лучший актер в мини-сериале: Даррен Крис, «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»
- Лучшая актриса в мини-сериале: Реджина Кинг, «Семь секунд»
- Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме: Джефф Дэниелс, «Забытые богом»
- Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме: Маррит Уивер, «Забытые богом»
- Лучший режиссер мини-сериала или телефильма: Райан Мерфи, «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»
- Лучшие сценаристы мини-сериала или телефильма: Уильям Бриджес и Чарли Брукер, «Черное зеркало»
- Лучший комедийный сериал: «Удивительная миссис Мейзел»
- Лучший актер в комедийном сериале: Билл Хейдер «Барри»
- Лучшая актриса в комедийном сериале: Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мейзел»
- Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Генри Уинклер, «Барри»
- Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Алекс Борштейн, «Удивительная миссис Мейзел»
- Лучший режиссер комедийного сериала: Эми Шерман-Палладино, «Удивительная миссис Мейзел»
- Лучший сценарий комедийного сериала: Эми Шерман-Палладино, «Удивительная миссис Мейзел»
Джерело: Киноафиша