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    Шоу-биз

    Победители «Эмми» 2018: «Игра престолов», «Удивительная миссис Мейзел» и «Американская история преступлений»

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    Победители «Эмми» 2018: «Игра престолов», «Удивительная миссис Мейзел» и «Американская история преступлений»

    Сегодня в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения «Эмми», одной из самых престижных телевизионный премий в США

    Ни для кого не стало сюрпризом, что лучшим драматическим сериалом признали «Игру престолов», уже третий раз за семилетнюю историю популярного шоу. Питер Динклэйдж за свое перевоплощение в Тириона Ланнистера удостоился награды в категории «Лучший актер в драматическом сериале».

    Лучшим комедийным сериалом выбрали «Удивительную миссис Мейзел» от Amazon, а Рэйчел Броснахэн и Алекс Бронштейн получили желанные статуэтки за лучшую женскую роль и лучшую женскую роль второго плана соответственно.

    Среди мини-сериалов отметилась «Американская история преступлений», а именно сезон, посвященный расследованию убийства Джанни Версаче.

    Полный список победителей выглядит так:

    • Лучший драматический сериал: «Игра престолов» 
    • Лучший актер в драматическом сериале: Мэттью Риз, «Американцы» 
    • Лучшая актриса в драматическом сериале: Клэр Фой, «Корона»
    • Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Питер Динклэйдж, «Игра престолов»
    • Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Тэнди Ньютон, «Мир Дикого Запада»
    • Лучший режиссер драматического сериала: Стивен Долдри, «Корона»
    • Лучший сценарий драматического сериала: Джоэл Филдс и Джо Вайсберг, «Американцы»
    • Лучший мини-сериал: «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче» 
    • Лучший актер в мини-сериале: Даррен Крис, «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»
    • Лучшая актриса в мини-сериале: Реджина Кинг, «Семь секунд» 
    • Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме: Джефф Дэниелс, «Забытые богом» 
    • Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме: Маррит Уивер, «Забытые богом» 
    • Лучший режиссер мини-сериала или телефильма: Райан Мерфи, «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче» 
    • Лучшие сценаристы мини-сериала или телефильма: Уильям Бриджес и Чарли Брукер, «Черное зеркало» 
    • Лучший комедийный сериал: «Удивительная миссис Мейзел»
    • Лучший актер в комедийном сериале: Билл Хейдер «Барри»
    • Лучшая актриса в комедийном сериале: Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мейзел»
    • Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Генри Уинклер, «Барри»
    • Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Алекс Борштейн, «Удивительная миссис Мейзел» 
    • Лучший режиссер комедийного сериала: Эми Шерман-Палладино, «Удивительная миссис Мейзел»
    • Лучший сценарий комедийного сериала: Эми Шерман-Палладино, «Удивительная миссис Мейзел»  

    Джерело: Киноафиша

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