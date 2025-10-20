Головна Скотч Шоу-біз
Іво Бобул вважає, що Джамала і Kalush Orchestra отримали перемогу на Євробаченні незаслужено

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Тріумфаторам 2016 та 2022 років на Євробаченні дісталось від Іво Бобула
фото: колаж Главком

Раніше виконавець відверто казав, що поїхати на пісенний конкурс – це його мрія

Народний артист Іво Бобул висловив сумнів, що переможці 2016 та 2022 років на Євробаченні від України отримали тріумф заслужено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал Слави Дьоміна.

«Пісня, хай не ображається, то не є конкурсною піснею. Абсолютно! Не ображайся, Джамало. Я тебе люблю, ти знаєш. Співачка – супер, але то була не твоя пісня. Я розумію, чому треба було це зробити», – гучно заявив Іво Бобул про композицію 1944. Пояснювати, чому «треба було це зробити» артист не став.

З коментування Бобулом переможної Stefania гурту Kalush Orchestra у 2022 році стало зрозуміло, що народний артист мав на увазі політичну кон'юнктуру конкурсу. У 2016 році основним конкурентом Джамали був росіянин Сергій Лазарев, якому допомагав путініст Філіп Кіркоров. А у 2022-му світ (бо в Євробачення бере участь Австралія та голосують різні країни світу) підтримав Україну на пісенному конкурсі.

«Та ну, перестань. Хлопці, ну давайте будемо розумними. Є речі, які мені подобаються. Це моя думка. Нехай на мене ображаються, не ображаються. Але в Kalush Orchestra я нічого не побачив, абсолютно… Мені інколи здавалось – Україні дають якісь місця, щоб, розумієш для чого», – підсумував Іво Бобул.

Співак Іво Бобул на інтерв'ю у Слави Дьоміна
Співак Іво Бобул на інтерв'ю у Слави Дьоміна
скриншот: Youtube/SlavaDomin

Ще під час повномасштабної війни Бобул заявляв, що мріє поїхати на Євробачення. «Я вже років п’ять думаю про це. Я знаю, що я б не пролетів. У десятці точно був би. Не кажу про перше місце, тому що розумію, що нам зараз не треба перше місце. Але як би дали перше, я просто віддав би тим людям, які допомагають більше Україні. Або полякам, або англійцям, або комусь ще», – розповідав Бобул.

Втім вже зараз артист не хоче навіть подаватися на Нацвідбір. 72-річний артист кардинально змінив думку. «Знаю, що не посяду там 5-10 місця. А для чого мені туди їхати, просто так? Воно там нецікаве. Те, що я дивлюсь, розумію – конкурс не той, який був колись. Зараз там робиться для мене незрозуміле, взагалі. Виходить хлопець з бородою, називає себе жіночим іменем. Для мене це не є зрозумілим», – заявив Іво Бобул в новому інтерв'ю.

Попри неприйняття Кончіти Вурст (переможниці Євробачення-2014), Іво Васильович вважає останнім хітом для себе на конкурсі – Diva. З нею в 1998 році перемогу здобула ізраїльська співачка Dana International, яка при народженні була чоловіком.

Раніше «Главком» писав, що співачка Солоха вп'яте подалась на Нацвідбір Євробачення.

Теги: Іво Бобул Євробачення Джамала Kalush Orchestra

