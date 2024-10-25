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НАТО обмірковує дві можливі відповіді на відправлення військ КНДР до Росії – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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НАТО обмірковує дві можливі відповіді на відправлення військ КНДР до Росії – ЗМІ
Співрозмовники інформаційного агентства додали, що відповіді НАТО на відправку військ КНДР до РФ «обмежені»
фото з відкритих джерел

У південнокорейських документах зазначено: військових КНДР відправлять на фронт, коли вони пройдуть місячну підготовку

Потенційні відповіді НАТО на відправлення північнокорейських військових до Росії «обмежені», але можуть включати в себе посилення підтримки України й активізацію партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

У статті йдеться, що Південна Корея презентуватиме свої розвідувальні дані офіційним особам НАТО в понеділок під час засідання Північноатлантичної ради.

«Потенційні відповіді НАТО є обмеженими, але можуть включати посилення підтримки України та розбудову партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні», – стверджують джерела.

У південнокорейських документах зазначено: військових КНДР відправлять на фронт, коли вони пройдуть підготовку, яка триватиме близько місяця, на військових об'єктах у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську та Благовєщенську.

Також розвідка Сеула стверджує: Москва планує забезпечити північнокорейських військових формою, зброєю та фальшивими посвідченнями особи, аби ті виглядали як жителі східних регіонів Росії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

Німецький канцлер зазначив, що дуже стурбований інформацією про можливе залучення північнокорейських військ у війну. «Звичайно, це те, що ще більше загострює ситуацію, але це також показує, що російський президент перебуває у скрутному становищі», – сказав Шольц. 

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Теги: розвідка росія Південна Корея війна Північна Корея фронт Москва

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