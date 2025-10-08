Роковини смерті Ніни Матвієнко. Її донька Тоня залишила зворушливе звернення

Тоня Матвієнко не раз виступала разом з мамою на одній сцені

Легендарна співачка померла 8 жовтня 2023 року

Виконавиця Тоня Матвієнко звернулась до своєї покійної матері, Героя України, Ніни Митрофанівни Матвієнко. Артистка відзначила одну композицію з репертуару Національної легенди України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Тоні Матвієнко.

Тоня Матвієнко опублікувала чорно-білий портрет матері. Публікацію вона доповнила композицією «Пісня про матір». Її Ніна Митрофанівна записала в 1985 році. Автором тексту виступив Борис Олійник, а музику написав Ігор Поклад.

«Колись ця пісня просто подобалась мені. А тепер я чую в ній усе, що не можна сказати словами. Уже два роки, як вона про Вас. Два роки без Вас – і все одно з Вами в кожній ноті», – написала Тоня Матвієнко.

В коментарях легендарну співачку згадали і користувачі соцмереж. «Ніна Митрофанівна наша квітка-душа, вічна пам’ять», – написала виконавиця Наталія Валевська. «Прекрасна», – лаконічно додала співачка Оля Полякова.

Це моя улюблена пісня, особливо з того часу, як і моя мама пішла в засвіти... А ваша мама своєю піснею щоразу втішала мене, бо такий голос міг лише надихати на життя.

Глибина у погляді глибина у кожному слові. Світла памʼять світлій людині. Слухаю цю пісню і завжди згадую свою матусю.

Кожне слово пісень Ніни Митрофанівни – це слова народу, які звучатимуть вічно. Душа народу. Вічна памʼять.

Портретне фото Ніни Матвієнко, яке в другу річницю смерті опублікувала її донька Тоня фото: Facebook/TonyaMatvienko

Зазначимо, що Ніна Матвієнко померла за два дні до свого 76-річчя. За словами доньки, Тоні Матвієнко, артистка хворіла близько чотирьох років. Останні місяці життя вона провела в лікарні, де їй проводили операції та лікування. Причиною смерті Ніни Матвієнко став рак.

Прощання з легендарною артисткою відбулося 11 жовтня 2023 року у Національній філармонії України в Києві. Напередодні, 10 жовтня, у Свято-Феодосіївському монастирі проходило всенічне читання псалтиря. У день похорону відбулася заупокійна літургія та панахида, після чого рідні, друзі, колеги та шанувальники змогли попрощатися з легендарною артисткою. Поховали Ніну Матвієнко на Звіринецькому кладовищі у столиці.

Раніше «Главком» писав, що поет-пісняр Євген Рибчинський заявив, що співачка Тоня Матвієнко виконує пісні своєї матері без згоди авторів, порушуючи авторські права.