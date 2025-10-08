Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Роковини смерті Ніни Матвієнко. Її донька Тоня залишила зворушливе звернення

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Тоня Матвієнко не раз виступала разом з мамою на одній сцені
фото: Facebook/TonyaMatvienko

Легендарна співачка померла 8 жовтня 2023 року

Виконавиця Тоня Матвієнко звернулась до своєї покійної матері, Героя України, Ніни Митрофанівни Матвієнко. Артистка відзначила одну композицію з репертуару Національної легенди України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Тоні Матвієнко.

Тоня Матвієнко опублікувала чорно-білий портрет матері. Публікацію вона доповнила композицією «Пісня про матір». Її Ніна Митрофанівна записала в 1985 році. Автором тексту виступив Борис Олійник, а музику написав Ігор Поклад.

«Колись ця пісня просто подобалась мені. А тепер я чую в ній усе, що не можна сказати словами. Уже два роки, як вона про Вас. Два роки без Вас – і все одно з Вами в кожній ноті», – написала Тоня Матвієнко.

В коментарях легендарну співачку згадали і користувачі соцмереж. «Ніна Митрофанівна наша квітка-душа, вічна пам’ять», – написала виконавиця Наталія Валевська. «Прекрасна», – лаконічно додала співачка Оля Полякова.

  • Це моя улюблена пісня, особливо з того часу, як і моя мама пішла в засвіти... А ваша мама своєю піснею щоразу втішала мене, бо такий голос міг лише надихати на життя.
  • Глибина у погляді глибина у кожному слові. Світла памʼять світлій людині. Слухаю цю пісню і завжди згадую свою матусю.
  • Кожне слово пісень Ніни Митрофанівни – це слова народу, які звучатимуть вічно. Душа народу. Вічна памʼять.
Портретне фото Ніни Матвієнко, яке в другу річницю смерті опублікувала її донька Тоня
Портретне фото Ніни Матвієнко, яке в другу річницю смерті опублікувала її донька Тоня
фото: Facebook/TonyaMatvienko

Зазначимо, що Ніна Матвієнко померла за два дні до свого 76-річчя. За словами доньки, Тоні Матвієнко, артистка хворіла близько чотирьох років. Останні місяці життя вона провела в лікарні, де їй проводили операції та лікування. Причиною смерті Ніни Матвієнко став рак.

Прощання з легендарною артисткою відбулося 11 жовтня 2023 року у Національній філармонії України в Києві. Напередодні, 10 жовтня, у Свято-Феодосіївському монастирі проходило всенічне читання псалтиря. У день похорону відбулася заупокійна літургія та панахида, після чого рідні, друзі, колеги та шанувальники змогли попрощатися з легендарною артисткою. Поховали Ніну Матвієнко на Звіринецькому кладовищі у столиці.

Раніше «Главком» писав, що поет-пісняр Євген Рибчинський заявив, що співачка Тоня Матвієнко виконує пісні своєї матері без згоди авторів, порушуючи авторські права.

Читайте також:

Теги: Ніна Матвієнко Тоня Матвієнко соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головний дипломат Словаччини закликав до мирних переговорів, які розпочав Трамп
Глава МЗС Словаччини цинічно висловився про дрони, які впали у Польщі, і розлютив соцмережі
11 вересня, 09:39
Потап публічно підтримав дружину гумориста Максима Галкіна
Потап звернувся до Алли Пугачової російською мовою
15 вересня, 12:44
Фреймут іронічно зауважила, що «з такими ногами в історію не зайдеш»
Ольга Фреймут написала про п’ятки «зрадниці» та розвеселила мережу
25 вересня, 16:27
Таталіна прибрала лайк, який був під дописом з російським військовим гаслом «своих не бросаем»
Прихильниця Путіна, яка хоче на Олімпіаду, почала зачищати соцмережі
23 вересня, 13:03
35-річна артистка активно веде соцмережі
Напівоголена Надя Дорофєєва зізналась, яку обіцянку дала собі
25 вересня, 13:12
Співачка Тоня Матвієнко поки скандал не коментувала
«Відпустили всі гріхи». Вдова Поклада поставила крапку в історії з порушенням авторських прав Тонею Матвієнко
2 жовтня, 10:10
Наталія Могилевська погодувала тварин з рук
Могилевська зустрілася з козами в центрі столиці (відео)
2 жовтня, 16:57
Композитор подякував всім, хто залишив йому приємні побажання
Данилко перервав тишу у свій день народження. Хто привітав творця Сердючки
3 жовтня, 08:42
36-річна артистка продовжує епатувати соцмережі відвертими образами
Єва Бушміна з «Віа Гри» розповіла про проблеми після повернення до України
6 жовтня, 16:59

Шоу-біз

Роковини смерті Ніни Матвієнко. Її донька Тоня залишила зворушливе звернення
Роковини смерті Ніни Матвієнко. Її донька Тоня залишила зворушливе звернення
Які сукні носить Могилевська? Українська дизайнерка накинулася на співачку
Які сукні носить Могилевська? Українська дизайнерка накинулася на співачку
Актор, який різав вени на сцені театру Франка, розповів, чим його обурили Нищук, Петросян та Уривський
Актор, який різав вени на сцені театру Франка, розповів, чим його обурили Нищук, Петросян та Уривський
Зірка телешоу «Аферисти в сітях» не змогла пройти кастинг через нецензурну лексику
Зірка телешоу «Аферисти в сітях» не змогла пройти кастинг через нецензурну лексику
Репер P. Diddy просив Трампа про помилування
Репер P. Diddy просив Трампа про помилування
Актор, який погрожував порізати себе на сцені під час прослуховувань розповів, що його надихнуло на такий вчинок
Актор, який погрожував порізати себе на сцені під час прослуховувань розповів, що його надихнуло на такий вчинок

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua