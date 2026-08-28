«Ці медальки їй не потрібні». Олена Мозгова підтримала Ірину Федишин, яка досі не отримала звання
Олена Мозгова пригадала, як хотіла, щоб Миколі Мозговому дали звання «Національної легенди України»
Продюсерка Олена Мозгова вважає співачку Ірину Федишин народною артисткою і без офіційного звання. Вона прокоментувала допис чоловіка Ірини Федишин, який заступився за дружину через те, що вона не отримала жодного звання з нагоди Дня Незалежності. Про це розповідає «Главком» із посиланням на публікацію продюсерки у Facebook.
Так, Олена Мозгова вважає, що Ірині Федишин не потрібні офіційні підтвердження того, що вона є народною артисткою. Адже вона має любов та визнання українців.
«Прочитала рефлексії чоловіка Федишин на тему «не дали звання» .. але ж вона і так, дійсно Народна, і ці медальки їй не потрібні .. Я і досі не розумію наших артистів у прагненні отримати ці звання.. заслужений, народний.. та ж не звання ці визначають вашу вагу і значущість, не вони показують любов народу», – вважає продюсерка.
Олена Мозгова зізналася, що й сама хотіла, щоб її батьку, народному артисту України Миколі Мозговому, посмертно надали звання «Національної легенди України». Однак згодом донька артиста зрозуміла, що її батько і без цього звання є легендою.
«Пару років тому і я дуже хотіла щоб Татові дали цю «Легенду України».. мала такий гріх. А потім сіла, подумала і сказала собі. Він що перестане бути дійсно Легендою, якщо йому не дасть це звання влада, яка це звання придумала? Ні! Звісно ні! Коли Тато виходив на сцену, а я вела концерт, я питала – як ти хочеш, щоб я тебе обʼявила? Він завжди мені казав.. просто Микола Мозговий!», – поділилася Мозгова.
Як писав «Главком», продюсер Віталій Човник заявив, що його дружина, українська співачка Ірина Федишин не отримала цьогоріч звання народної або ж заслуженої артистки України з нагоди Дня Незалежності. Чоловік співачки зазначив, що попри відсутність звання Ірина Федишин продовжує виступати та допомагати ЗСУ.
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