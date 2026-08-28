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«Ці медальки їй не потрібні». Олена Мозгова підтримала Ірину Федишин, яка досі не отримала звання

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олена Мозгова висловилася про співачку Ірину Федишин
фото: Олена Мозгова/Ірина Федишин/Facebook

Олена Мозгова пригадала, як хотіла, щоб Миколі Мозговому дали звання «Національної легенди України»

Продюсерка Олена Мозгова вважає співачку Ірину Федишин народною артисткою і без офіційного звання. Вона прокоментувала допис чоловіка Ірини Федишин, який заступився за дружину через те, що вона не отримала жодного звання з нагоди Дня Незалежності. Про це розповідає «Главком» із посиланням на публікацію продюсерки у Facebook.

Так, Олена Мозгова вважає, що Ірині Федишин не потрібні офіційні підтвердження того, що вона є народною артисткою. Адже вона має любов та визнання українців.

«Прочитала рефлексії чоловіка Федишин на тему «не дали звання» .. але ж вона і так, дійсно Народна, і ці медальки їй не потрібні .. Я і досі не розумію наших артистів у прагненні отримати ці звання.. заслужений, народний.. та ж не звання ці визначають вашу вагу і значущість, не вони показують любов народу», – вважає продюсерка.

«Ці медальки їй не потрібні». Олена Мозгова підтримала Ірину Федишин, яка досі не отримала звання фото 1
фото: Олена Мозгова/Facebook

Олена Мозгова зізналася, що й сама хотіла, щоб її батьку, народному артисту України Миколі Мозговому, посмертно надали звання «Національної легенди України». Однак згодом донька артиста зрозуміла, що її батько і без цього звання є легендою.

«Пару років тому і я дуже хотіла щоб Татові дали цю «Легенду України».. мала такий гріх. А потім сіла, подумала і сказала собі. Він що перестане бути дійсно Легендою, якщо йому не дасть це звання влада, яка це звання придумала? Ні! Звісно ні! Коли Тато виходив на сцену, а я вела концерт, я питала – як ти хочеш, щоб я тебе обʼявила? Він завжди мені казав.. просто Микола Мозговий!», – поділилася Мозгова.

Як писав «Главком», продюсер Віталій Човник заявив, що його дружина, українська співачка Ірина Федишин не отримала цьогоріч звання народної або ж заслуженої артистки України з нагоди Дня Незалежності. Чоловік співачки зазначив, що попри відсутність звання Ірина Федишин продовжує виступати та допомагати ЗСУ.

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Теги: Ірина Федишин співачка державні нагороди шоубіз

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