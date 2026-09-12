«Сцена багато не втратить». Жадан різко висловився про артистів, які критикують Україну

Письменник пояснив, якою має бути роль українських артистів під час війни

Український письменник і музикант Сергій Жадан висловився про артистів, які виїхали за кордон та критикують Україну. Розмова про це виникла на тлі останніх заяв Потапа та Насті Каменських щодо української мови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Телеграф».

За словами Жадана, він насамперед стежить за українськими артистами, які залишаються в країні, служать у Силах оборони або допомагають війську. На тлі розмови про Потапа та Каменських письменник заявив, що не розуміє, чому виконавців, які перебувають за кордоном і критикують Україну, продовжують називати українськими артистами.

«Я взагалі не розумію, чому вони вважаються українськими артистами, чесно кажучи. Це питання для тих, хто давав їм якісь звання, хто їх пригодовував, хто вводив їх до околовладних пулів, що вони виступали на всіх урочистих заходах. Я не думаю, що українська музична сцена багато втратить без їхньої присутності», – сказав Жадан.

Письменник також висловився про роль культури під час повномасштабної війни. За його словами, сьогодні протистояння стосується не лише військових, а всього українського суспільства. Жадан наголосив, що багато представників культури зараз служать або раніше служили у Силах оборони. Водночас важливою функцією митців він назвав можливість свідчити про події в Україні та в такий спосіб бути частиною спротиву.

«Багато представників культури сьогодні є, або були в Силах оборони, беручи пряму безпосередню участь. Але мені здається, що є ще одна річ, вона теж дуже важлива, її не можна знецінювати – це можливість свідчити, як можливість теж бути частиною опори, теж бути частиною цього протистояння, теж бути частиною цієї боротьби», – пояснив письменник.

Нагадаємо, наприкінці серпня Потап і Настя Каменських викликали обурення відео про українську мову. Артисти іронічно обіграли тему спілкування російською та заявили про «свободу». Раніше Потап назвав їхній відновлений дует російськомовним проєктом.

Згодом Каменських пояснила, чому знову перейшла на російську. Співачка заявила, що народилася і виросла в російськомовному Києві, а також висловила думку, що Україна «відмовилася» від неї та Потапа.

8 вересня Потап пояснив, чому не повертається до України. За словами артиста, його робота зосереджена за кордоном, а поїздки до України та оформлення документів для подальшого виїзду стали для нього складними.

9 вересня Настю Каменських було внесено до бази «Миротворця», а через три дні, 12 вересня, там з'явився і Потап. На сайті обох артистів назвали «провокаторами», а серед претензій до них вказали участь у так званій «гуманітарній агресії проти України» та інформаційно-пропагандистських заходах.