НАТО прокоментувало анонсовану Трампом угоду щодо Гренладію

Переговори між Данією, Гренландією та Сполученими Штатами будуть продовжуватися

Речниця НАТО Елісон Харт заявила, що переговори між Данією, Гренландією та Сполученими Штатами «просунуться», після того, як президент США Дональд Трамп змінив курс щодо загрози запровадження тарифів після «дуже продуктивної» зустрічі з Генеральним секретарем Марком Рютте. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Союзники НАТО зосередяться на забезпеченні безпеки Арктики завдяки «колективним зусиллям».

«Обговорення між союзниками по НАТО щодо рамкової програми, про яку згадував президент, будуть зосереджені на забезпеченні безпеки в Арктиці завдяки колективним зусиллям союзників, особливо семи арктичних союзників», – сказала Харт.

Харт додала, що переговори між Данією, Гренландією та Сполученими Штатами будуть продовжуватися з метою забезпечення того, щоб Росія та Китай ніколи не закріпилися – економічно чи військово – в Гренландії.

У дописі на Truth Social Трамп заявив, що розробив рамковий план «майбутньої угоди» щодо Гренландії. Точні деталі цієї угоди залишаються невідомими. Раніше Рютте, коли його запитали про цю угоду, сказав журналістам «прочитати допис Трампа у Truth Social».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп погрожує підвищити мита для кількох європейських союзників. Тарифи пов’язані з відмовою погодитися на її продаж Сполученим Штатам. Телеканал CNBC проаналізував, які сфери постраждають найбільше від нових американських мит.

Трамп пообіцяв до 1 лютого ввести 10% мита на товари з Великої Британії, Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів та Фінляндії, посиливши тиск з метою приєднання Гренландії, самокерованої датської території, до складу Сполучених Штатів. З 1 червня мита на товари з цих країн зростуть до 25%, заявив Трамп.