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Ракетний удар по Київщині: загинуло 10 осіб, ще близько 100 – поранені

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Ракетний удар по Київщині: загинуло 10 осіб, ще близько 100 – поранені
Слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу
фото: ДСНС

Правоохоронці перевірять, чи були порушення під час організації заходу, по якому вдарила російська ракета

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Київській області зросла до 10. Ще близько 100 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

За його словами, дані про жертв і постраждалих уточнюються. За фактом російської атаки Офіс генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Водночас правоохоронці розпочали ще одне кримінальне провадження. Воно стосується можливого неналежного виконання службових обов'язків під час організації та проведення заходу, що, за версією слідства, призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Як повідомив Кравченко, слідчі встановлять, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи була належним чином проведена оцінка ризиків в умовах воєнного стану.

«Війна не звільняє від відповідальності за управлінські рішення. Навпаки – вимагає максимальної професійності, обережності та усвідомлення кожного кроку», – наголосив генеральний прокурор. Він також висловив співчуття рідним і близьким загиблих та постраждалих.

Зазначимо, російські окупаційні війська завдали серйозного удару по одному з полігонів, де в цей момент тривала виставка озброєння. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано руйнування та загиблих.

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Теги: поранення ракета Київщина війна

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