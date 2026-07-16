День бухгалтера та аудитора: скільки в Україні заробляють фахівці з обліку

Дефіцит кадрів і цифровізація штовхають зарплати бухгалтерів угору – і ця тенденція лише посилюється

Сьогодні Україна відзначає День бухгалтера та аудитора. «Главком» зібрав актуальні дані про доходи фахівців з обліку у 2026 році.

Чому 16 липня

Саме 16 липня 1999 року Верховна Рада ухвалила Закон № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» – документ, що замінив застарілу радянську систему обліку міжнародними стандартами. До 2004 року фахівці відзначали цей день неофіційно, з власної ініціативи. У червні 2004 року Президент Леонід Кучма підписав указ, що надав святу офіційний статус. А у квітні 2018 року за указом Президента Петра Порошенка свято отримало сучасну назву – День бухгалтера та аудитора, підкресливши нерозривний зв'язок між тими, хто формує звітність, і тими, хто перевіряє її достовірність.

Скільки заробляють бухгалтери у 2026 році

За даними порталів з працевлаштування, середня зарплата бухгалтера в Україні становить 30 000 грн – на 20% більше, ніж рік тому. Лідирує Київ – 37 500 грн, далі – дистанційна робота (32 500–34 500 грн) і Львів (32 500 грн). Одеса і Дніпро – 29 000–30 000 грн, Харків – 25 000 грн.

Головний бухгалтер заробляє в середньому 40 000 грн, у столиці – до 50 000 грн. Загальний діапазон для цієї посади – від 21 000 до 70 000 грн.

Середня зарплата аудитора дещо нижча – 26 000 грн (+6% за рік). Проте у Дніпрі аудитори обганяють київських колег: 32 500 грн проти 30 500 грн у столиці. Фахівці, що поєднують обидві функції, заробляють 25 000–40 000 грн.

інфографіка: Главком

Що впливає на дохід

Досвід вирішує суттєво: початківці отримують 19 000–23 000 грн, фахівці зі стажем понад 5 років – 35 000–50 000 грн.

Знання програм автоматизації – наприклад, BAS – додає 15–25% до зарплати. Міжнародні сертифікати ACCA або DipIFR підвищують вартість фахівця одразу на 30–50%. А вміння працювати зі штучним інтелектом вже приносить надбавку 15–25% – і цей показник зростатиме.

Головбух і CFO в одній особі

Поширена практика в малому та середньому бізнесі – поєднання посад головного бухгалтера і фінансового директора (CFO). Такий «гібридний» фахівець бачить повну фінансову картину компанії і заробляє від 40 000 до 100 000 грн. Для порівняння: «чистий» CFO отримує в середньому 180 000 грн.

Чи загрожує бухгалтерам штучний інтелект

ШІ вже автоматизує рутину: розпізнавання документів, пошук помилок, формування платіжок. Але саме фахівець залишається відповідальним за кінцевий результат і трактування складних ситуацій – те, чого алгоритми поки не можуть. Бухгалтери, які вміють налаштовувати автоматизовані системи, вже заробляють більше за колег. Натомість чисті обліковці та фахівці з нарахування зарплат відчувають найбільший тиск автоматизації.