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Сергій Жадан отримав міжнародну премію у Словенії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Жадан на врученні нагород 41-го Міжнародного літературного фестивалю Vilenica
фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Slovenia

Письменник присвятив промову ролі літератури під час війни

Український письменник, поет і військовослужбовець Сергій Жадан став лауреатом Міжнародної літературної премії Vilenica 2026. Нагороду йому вручили 5 вересня під час церемонії у печері Вілениця в межах 41-го Міжнародного літературного фестивалю Vilenica. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт фестивалю та Посольство України у Словенії.

Жадан став головним лауреатом фестивалю

Цьогорічний фестиваль Vilenica проходив із 31 серпня до 5 вересня на майданчиках у Любляні, Копері, Трієсті, Карстовому регіоні та інших локаціях. У програмі були літературні читання, дискусії, презентації та зустрічі словенських і закордонних авторів. Головною темою заходу стала мінливість ідентичностей.

Сергій Жадан отримав міжнародну премію у Словенії фото 1
фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Slovenia

Жадан був головним лауреатом фестивалю 2026 року. На офіційному сайті Vilenica зазначається, що письменник є одним із помітних голосів сучасної української літератури. Його твори перекладені багатьма мовами, а серед найвідоміших робіт організатори називають романи «Депеш Мод», «Ворошиловград» та «Інтернат».

Українське посольство у Словенії назвало нагороду міжнародним визнанням сучасної української літератури. У дипломатичному представництві наголосили, що творчість Жадана охоплює теми людини, пам'яті, свободи, дому, ідентичності та досвіду покоління, яке живе в період історичних випробувань.

Сергій Жадан отримав міжнародну премію у Словенії фото 2
фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Slovenia

Про що говорив письменник

Під час церемонії Жадан виступив із промовою «Чому література не робить світ кращим?». У ній він говорив про війну в Європі, відповідальність культури та здатність літератури осмислювати події, свідками яких стають сучасники.

Письменник зазначив, що нинішня війна має також культурний вимір. За його словами, літературі важливо не лише захоплюватися великими традиціями, а й критично оцінювати їхню спроможність відповідати на виклики часу.

«Війна, яка нині триває в Європі, триває без жодного натяку на затихання, є, зокрема, і війною культур», – сказав Жадан у своїй промові.

Для самого фестивалю вручення головної нагороди стало фінальною подією цьогорічної програми. Увечері 5 вересня церемонія відбулася саме у печері Вілениця, яка дала назву фестивалю та премії.

Сергій Жадан отримав міжнародну премію у Словенії фото 3
фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Slovenia

Хто ще з українців отримував нагороду Vilenica

Міжнародну літературну премію Vilenica заснувало Товариство словенських письменників. Першу нагороду вручили 1986 року італійському письменнику Фульвіо Томіцці. Премію присуджує журі Vilenica за літературну майстерність із урахуванням географічного, поколіннєвого та жанрового розмаїття.

Жадан став другим українським письменником, відзначеним цією нагородою. У 2017 році її отримав Юрій Андрухович. Його ім'я нині також залишається у переліку лауреатів Vilenica на офіційному сайті премії.

Нагадаємо, у травні 2026 року Сергій Жадан отримав звання почесного доктора Вроцлавського університету. Під час церемонії письменник говорив про освіту, пам'ять та майбутнє в умовах війни.

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