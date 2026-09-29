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Лідер «Другої ріки» скасував концерт через проблеми зі здоровʼям

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Валерій Харчишин є вокалістом «Другої ріки»
фото: Іnstagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

«Друга ріка» перенесла свій виступ на наступний рік

Фронтмен українського гурту «Друга ріка», вокаліст Валерій Харчишин повідомив про скасування концерту у Дніпрі та заявив про проблеми зі здоровʼям. Про це він висловився у своєму блозі в Іnstagram, пише «Главком».

Валерій Харчишин показався перед шанувальниками у розмовному відео. Він повідомив, що захворів, тому був змушений скасувати виступ у Дніпрі, який мав відбутися 30 вересня.

Співак зауважив, що раніше виходив на сцену хворим, однак цього разу він почувається гірше. «Через мою хворобу ми змушені перенести концерт із симфонічним оркестром. За роки на сцені мені не раз доводилося виходити не дуже здоровим, але цього разу хвороба забрала всі сили. Я дуже чекав цієї зустрічі з вами й прикро, що вона відкладається», – зазначив він.

Лідер «Другої ріки» скасував концерт через проблеми зі здоровʼям фото 1
фото: Іnstagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Тож гурт переніс концерт із симфонічною програмою на початок наступного року. У коментарях під дописом користувачі побажали Валерію Харчишину одужання:

  • «Якнайшвидшого одужання!»
  • «Я так чекала цього дня. Одужуйте».
  • «Скорішого одужання!»
  • «Швидкого одужання, дбайте про себе».

Нагадаємо, український гурт «Друга ріка» достроково завершив концерт у Чернігові. Через повітряну тривогу артисти заспівали для глядачів поза залою. Гурт «Друга ріка» заспівав декілька своїх хітів на нижньому поверсі театру. На кадрах, якими поділився гурт, глядачі та фронтмен колективу Валерій Харчишин заспівали відому пісню «Три хвилини».

До слова, Міністерство культури України надало ТОВ «Друга ріка», пов'язаному з однойменним українським рок-гуртом, статус критично важливого підприємства. У документі Мінкульт також пояснив, за якими критеріями товариство отримало відповідний статус.

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Теги: Валерий Харчишин хвороба здоров'я концерт

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