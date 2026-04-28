«Скажу сама за себе». Кароль публічно відповіла Огнєвіч на заяви колеги про її зовнішність

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Тіна Кароль не погодилася з думкою Злати Огнєвіч про те, що допомагає їй тримати себе у формі в 41 рік
Тіна Кароль: «Гроші не роблять людину красивою»

Співачка Злата Огнєвіч висловилася про свою колегу Тіну Кароль, коментуючи її зовнішній вигляд. Фрагмент з інтерв’ю співачки із цими словами, почав поширюватися мережею, на що відреагувала Тіна Кароль та заявила, що вона може сама за себе відповісти. Про це пише «Главком» із посиланням на допис в Іnstagram.

Під час інтерв’ю Злату Огнєвіч запитали про те, у чому криється секрет її зовнішності в 40 років. Разом із цим згадали і про вроду Тіну Кароль, яка з віком також виглядає все краще. На це питання Злата Огнєвіч дала відповідь за себе та Тіну Кароль та заявила, що вони мають достатньо грошей, щоб за собою доглядати та мати гарний вигляд.

«У нас просто є гроші за собою доглядати. Спосіб життя – а це дуже чітка дисципліна, бо без неї нічого не буде. Це харчування, тренування, сон. Косметолог не раз на пів року, а постійні процедури. Дуже якісна доглядова косметика», – сказала Злата Огнєвіч.

Також Огнєвіч додала, що вона не палить та не зловживає алкоголем, що гарно впливає на її вигляд. До того ж вона припустила, що в майбутньому може звернутися за послугами пластичної хірургії.

«Скажу сама за себе». Кароль публічно відповіла Огнєвіч на заяви колеги про її зовнішність фото 1
Водночас Тіна Кароль не була згодна з таким висловлюванням у свій бік. На думку співачки, гроші не роблять людей гарними, адже вона добре виглядає в 41 рік завдяки іншим речам.

Коментар Тіни Кароль з’явився під одним із дописів з фрагментом інтерв’ю Злати Огнєвіч. «Гроші не роблять людину красивою. Стимул і бажання бути кращою версією себе – це породжує дисципліну, системність. Фігура і шкіра – це ваші звички й спосіб життя… Причинно-наслідковий зв’язок в іншому!» – зазначила Тіна Кароль.

Кароль відповіла Огнєвіч на Огнєвіч про її зовнішність
Кароль відповіла Огнєвіч на Огнєвіч про її зовнішність
До свого коментаря Тіна Кароль додала хештег «скажу сама за себе», натякаючи, що вона в змозі самостійно розповісти про секрет своєї вроди.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч прокоментувала конфлікт з Машею Єфросиніною та Олею Поляковою, що стався ще в січні 2023 року. Тоді Маша Єфросиніна та Оля Полякова у своєму шоу «Дорослі дівчата» заговорили про Злату Огнєвіч, а саме її пісні. За словами Огнєвіч, їй було неприємно від почутого.

