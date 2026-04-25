Відома українська співачка зізналася, що намагалася піти з життя

Співачка Злата Огнєвіч відверто розповіла про один із найскладніших періодів у своєму житті. Артистка зізналася, що колись переживала настільки глибоку кризу, що навіть думала про самогубство. Як інформує «Главком», про це виконавиця розповіла в інтерв’ю Єві Коршик. За словами Огнєвіч, їй довелося пройти через серйозні емоційні потрясіння, перш ніж вона змогла знову відчути внутрішню силу та гармонію.

Співачка пригадала, що в один із переломних моментів втратила сенс життя. Вона зазначила, що зовні намагалася виглядати спокійною та відповідала близьким, що з нею все добре, хоча насправді переживала глибоку внутрішню кризу.

Огнєвіч наголосила, що подібні стани можуть залишатися непомітними для оточення. Вона закликала людей уважніше ставитися до близьких, адже навіть за зовнішнім благополуччям може ховатися тривала депресія.

Артистка також поділилася, що згодом усвідомила, наскільки болісними могли б бути наслідки її вчинку для рідних. Після пережитого вона інакше подивилася на буття – почала більше цінувати прості речі та відчувати світ яскравіше.

«Це було багато снодійного. Перша думка – розчарування: «Я ще жива». І наступна думка: «Який жах міг би статися». Далі прийшла думка про близьких. Я прокинулася під ранок. Коли вийшла на вулицю, ходила і посміхалася сонцю, світу, людям. Я бачила все в яскравих кольорах», – поділилась Огнєвіч.

