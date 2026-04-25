Відома українська співачка зізналася, що намагалася піти з життя

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Після пережитого Злата Огнєвіч інакше подивилася на буття
Злата Огнєвіч наголосила, що подібні стани можуть залишатися непомітними для оточення

Співачка Злата Огнєвіч відверто розповіла про один із найскладніших періодів у своєму житті. Артистка зізналася, що колись переживала настільки глибоку кризу, що навіть думала про самогубство. Як інформує «Главком», про це виконавиця розповіла в інтерв’ю Єві Коршик. За словами Огнєвіч, їй довелося пройти через серйозні емоційні потрясіння, перш ніж вона змогла знову відчути внутрішню силу та гармонію.

Співачка пригадала, що в один із переломних моментів втратила сенс життя. Вона зазначила, що зовні намагалася виглядати спокійною та відповідала близьким, що з нею все добре, хоча насправді переживала глибоку внутрішню кризу.

Огнєвіч наголосила, що подібні стани можуть залишатися непомітними для оточення. Вона закликала людей уважніше ставитися до близьких, адже навіть за зовнішнім благополуччям може ховатися тривала депресія.

Артистка також поділилася, що згодом усвідомила, наскільки болісними могли б бути наслідки її вчинку для рідних. Після пережитого вона інакше подивилася на буття – почала більше цінувати прості речі та відчувати світ яскравіше.

«Це було багато снодійного. Перша думка – розчарування: «Я ще жива». І наступна думка: «Який жах міг би статися». Далі прийшла думка про близьких. Я прокинулася під ранок. Коли вийшла на вулицю, ходила і посміхалася сонцю, світу, людям. Я бачила все в яскравих кольорах», – поділилась Огнєвіч.

Нагадаємо, українська Співачка Злата Огнєвіч обурилась поведінкою сусідів, які поскаржились на неї в поліцію. Артистка розповіла, що наразі сусіди роблять ремонт, через який виконавиця не може спокійно спати, бо часто прокидається від ремонтних звуків. Щобільше, сусіди часто порушують режим тиші, встановлений законодавством.

Також співачка Злата Огневич розповіла, чи вільне зараз її серце та зізналася, які висновки зробила для себе з попередніх стосунків.

Теги: самогубство Злата Огневич співачка депресія

Читайте також

Найближчим часом об'єкт пройде незалежну оцінку та буде виставлений на відкриті торги через систему Prozorro.Продажі
Маєток Таїсії Повалій піде з молотка на користь ЗСУ. Журналісти показали інтер’єри дому співачки-зрадниці
18 квiтня, 21:59
Аліна Гросу народила сина
Аліна Гросу вперше стала мамою (відео)
17 квiтня, 10:39
Ірина Білик поділилася світлинами з особистого архіву
«Яка ти гарна». Ірина Білик показала свої дитячі фото
16 квiтня, 10:08
Міка Ньютон приїде в Україну
Міка Ньютон повертається на сцену в Україні: де та коли відбудеться виступ співачки
15 квiтня, 10:36
Брітні Спірс почала лікування в реабілітаційному центрі
Брітні Спірс почала на лікуванні після арешту за п'яне водіння
13 квiтня, 16:14
Маргарита Симоньян розповіла, хто врятував їй життя під час спроби самогубства
Хвора пропагандистка Симоньян намагалася накласти на себе руки
10 квiтня, 17:01
Ірина Білик переклала свій черговий легендарний хіт та розчулила українців у мережі
Ірина Білик у свій день народження зробила подарунок фанатам (відео)
6 квiтня, 11:54
Анна Кошмал звинуватила співачку Анну Трінчер у плагіаті її відео
Зірка «Сватів» Анна Кошмал звинуватила Трінчер та Цимбалару у плагіаті: деталі конфлікту
2 квiтня, 17:19
Александріна Іоніцой, яка навчається в консерваторії Джузепе Верді
Від шкільної сцени до італійської опери: молода українська співачка підкорює Ла Скала
29 березня, 16:59

Відома українська співачка зізналася, що намагалася піти з життя
Відома українська співачка зізналася, що намагалася піти з життя
Зірковий співак Рамаццотті виконав одну з пісень Євробачення-2026 під час свого концерту
Зірковий співак Рамаццотті виконав одну з пісень Євробачення-2026 під час свого концерту
Поліція оштрафувала український гурт за допомогу ЗСУ
Поліція оштрафувала український гурт за допомогу ЗСУ
Співачка Маша Кондратенко записала іронічний трек про невдалі стосунки
Співачка Маша Кондратенко записала іронічний трек про невдалі стосунки
Розлучений красень-баскетболіст. Названо героя наступного сезону «Холостяка»
Розлучений красень-баскетболіст. Названо героя наступного сезону «Холостяка»
Російський репер Тіматі потрапив під санкції ЄС через підтримку війни проти України
Російський репер Тіматі потрапив під санкції ЄС через підтримку війни проти України

Новини

Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Сьогодні, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Сьогодні, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
Вчора, 22:15
Збірна України отримала черговий варіант спаринг-партнера на літо
Вчора, 21:25
«Колос» здолав безумовного аутсайдера на старті туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:29

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
