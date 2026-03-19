Спланована та політично мотивована. МЗС оцінило справу затриманих українців в Індії

В Індії затримали сімох іноземців, серед яких шестеро громадян України

Посольство України в Республіці Індія оприлюднило офіційну заяву, у якій висловило серйозну стурбованість обставинами справи, що розгортається навколо українських громадян. Дипломати вказують на ознаки спланованої провокації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Посольства України в Республіці Індія.

«Посольство України в Республіці Індія висловлює серйозну стурбованість щодо наявності обставин, що вказують на можливий спланований та політично мотивований характер цієї справи, про що свідчать, зокрема, факти, відомі на даний момент», – йдеться в заяві посольства.

Також у заяві йдеться, що Україна рішуче відкидає будь-які натяки на участь держави у підтримці терористичної діяльності.

«Україна рішуче відкидає будь-які натяки щодо можливої ​​участі Української держави у підтримці терористичної діяльності. Україна – це держава, яка щодня стикається з наслідками російського терору і саме тому займає принципову та безкомпромісну позицію у боротьбі з тероризмом у всіх його формах», – зазначає посольство.

Україна також вимагає від Індії забезпечення об'єктивності, прозорості та неупередженості у розслідуванні цієї справи.

«Ми висловлюємо нашу принципову готовність до активної співпраці між компетентними органами України та їхніми індійськими колегами, зокрема на основі чинного двостороннього Договору про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, який передбачає максимально широкі заходи взаємної правової допомоги та взаємодії через центральні органи сторін», – додали дипломати.

Напередодні Посольство України в Індії також зверталося до місцевої влади з вимогою допустити консулів до затриманих українців. Ситуація набула розголосу через тривале блокування доступу до наших громадян. У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що попри неодноразові звернення української сторони, консули досі не отримали доступу до затриманих українців.

Зауважимо, що затримання сімох іноземців, серед яких шестеро громадян України, відбулося 13 березня.

Затримання українців в Індії

Як повідомило Національне агентство розслідувань Індії, проти затриманих відкрили справу за статтею 18 Закону про запобігання незаконній діяльності, яка стосується підготовки терактів, а також за іншими пов’язаними статтями.

Після затримання підозрюваних доставили до Делі та доправили до суду. Спочатку їх взяли під варту на три дні, а згодом суд продовжив арешт до 27 березня ще на 11 днів. Суддя зазначив, що подальше тримання під вартою необхідне для збору доказів, встановлення всіх учасників змови та аналізу мобільних даних підозрюваних.

«Главком» писав, що трьох українців затримали в аеропорту Лакхнау, а інших трьох – у Делі. Американського громадянина затримали співробітники імміграційної служби в аеропорту Калькутти. За даними слідства, всі підозрювані в’їхали до Індії легально, однак згодом вирушили до штату Мізорам без обов’язкового дозволу на відвідування обмежених територій.

Далі – із Мізораму вони перетнули кордон із М’янмою, де, ймовірно, встановили контакти з етнічними збройними угрупованнями, ворожими до Індії. Слідство також встановило, що підозрювані могли організувати постачання великих партій дронів із Європи до М’янми через територію Індії. Мовляв, ці безпілотники призначалися для використання етнічними збройними групами, які, за даними індійської влади, підтримують заборонені повстанські організації в Індії.

