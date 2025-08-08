Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника

Усі нажиті статки розділено між двома синами

Після смерті колишнього нардепа і музиканта Яна Табачника все його майно було поділено між двома синами Павлом і Михайлом. Це відбулося протягом 2024 року. Про це йдеться у статті «Главкома» «Острів скарбів Яна Табачника. Хто успадкував майно народного артиста: ексклюзив «Главкома».

«Остання воля Яна Петровича була такою: поділити нажитий спадок між синами Михайлом та Павлом. Відповідні документи було підготовлено. У свою чергу сини, коли вступили у спадщину, попросили мене розпоряджатися сімейним майном, оскільки їх немає в Україні. Їхнє рішення залишається незмінним до сьогодні», – розповіла дружина покійного музиканта, народна артистка, популярна співачка Тетяна Недєльська.

Між двома синами-спадкоємцями порівно було розділено:

групу нежитлових приміщень загальною площею 318,90 кв. м;

білий автомобіль Hummer;

житловий будинок загальною площею 882,9 кв. м у Козині на Київщині з двома земельними ділянками;

дачний будинок загальною площею 682,1 кв. м на Закарпатті з двома земельними ділянками;

грошові заощадження.

У розмові з «Главкомом» Тетяна Недєльська запевнила: з кожної гривні, яка вкладена у нерухомість у Козині та на Закарпатті, сплачено податки.

«Довгі роки Ян Петрович був артистом першого ешелону і заробляв не менше, ніж сучасні зірки естради. Паралельно він власним коштом допомагав малозабезпеченим сім’ям і дітям-сиротам, купуючи їм житло. А також утримував дитячі будинки, спеціалізовані школи-інтернати, підтримував молодих музикантів», – наголосила Недєльська.

Додамо, що у шлюбі Яна Табачника і Тетяни Недєльської народилося троє синів: Петро, Павло і Михайло. Покійний екснардеп позбавив старшого сина Петра будь-яких нажитих статків, оскільки у нього ігрова залежність.

Нагадаємо, що 11 вересня 2023 року Ян Табачник помер на 79 році життя після дворічної боротьби з раком легень. Його серце зупинилося в ізраїльській лікарні. Музикант заповів, щоб його поховали в Тель-Авіві за єврейськими традиціями.