Стріляти чи тікати? Експатрульний, який захистив людей у Хмельницькому, перебуває під судом вже десять років

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Стріляти чи тікати? Експатрульний, який захистив людей у Хмельницькому, перебуває під судом вже десять років
У 2016 році Ярослав Болюх завдав вогнепальні поранення правопорушнику, який травмував пересічних перехожих
Аналогія з хмельницькою справою та кривавим терактом у Києві очевидна, але поведінка поліцейських кардинально протилежна

Колишній патрульний з Хмельницького, а нині заступник командира батальйону (тримає оборону на сумському напрямку) Ярослав Болюх десять років перебуває на лаві підсудних за умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. Про це йдеться у статті «Главкома» «Пастка для патрульного: стріляєш – судять, тікаєш – садять. Історія поліціянта, який не побоявся натиснути курок».

У розмові з «Главкомом» Болюх розповів, що у 2015 році вступив до лав нової патрульної поліції. А вже у 2016 році у Хмельницькому сталася подія, яка поламала кар’єру правоохоронця.

«Того фатального дня у моєї групи завершувалася зміна. Близько сьомої ранку ми поверталися з чергування в управління патрульної поліції. По рації у машині почув повідомлення чергового поліції про підвищений рівень небезпеки, а також інформацію про перших потерпілих. Я зрозумів, що ситуація непроста, сказав водію-напарнику ввімкнути «маячки» і їхати вслід за іншим екіпажем, який прийняв виклик. Це було моє рішення підстрахувати колег. Поки пересувалися автомобілем, чули по рації, що нападник покинув Хмельницький обласний психоневрологічний диспансер, де завдав заточкою колото-рвані рани щоки працівниці реєстратури. Злочинець розгулював вулицями міста і нападав на зустрічних перехожих», – сказав експатрульний.

Контакт патрульних із нападником відбувався поблизу зупинки громадського транспорту. За словами Болюха, коли він із іншим патрульним підбігли, то побачив, як інший правоохоронець направив пістолет у бік порушника і здійснив постріли. Однак це не допомогло, а навпаки викликало ще більшу агресію у чоловіка із заточкою.

У цей момент, каже Болюх, він переключив увагу нападника на себе вигуками: «Стій!», «На землю!». Між ними почалася скорочуватися дистанція. Зловмисник жодним чином не реагував на слова патрульного. Коли відстань між ним і патрульним приблизно стала півтора метра, Ярослав Болюх уперше вистрілив біля ніг. Потім у ноги, а далі у район рук і плечей нападника. Це його зупинило на лічені секунди і він знову рушив у бік поліцейського. Тоді Болюх випустив останню кулю у ногу і нападник упав. У кареті швидкої допомоги порушник помер.

Одна з куль попала у легені правопорушника. Експертиза не змогла підтвердити, кому належить ця куля: Болюху чи поліцейському, який стріляв раніше.

Офіційно слідство зафіксовало трьох потерпілих (усі – жінки) від дій ліквідованого нападника: усі мали колоті поранення, але не зачепили важливих органів.

«Як і тоді, зараз я також притримуюся позиції: у тій ситуації потрібно було ухвалювати конкретні рішення, оскільки могло постраждати ще більше людей. Адже бездіяльність породжує ще більшу бездіяльність. До речі, після вбивства нападника підтримку мені висловили тодішні керівники патрульної поліції Олександр Фацевич (нині – заступник Голови Національної поліції – керівник патрульної поліції) і Олексій Білошицький (зараз – перший заступник начальника департаменту патрульної поліції). Вони обоє прибули до Хмельницького і дали слово, що все буде добре. Проте через певний час «згори» прислали комісію, яка визнала мої дії перевищенням службових повноважень, що потягнуло звільнення. Щоправда, перша внутрішня службова перевірка підтвердила правомірність моїх дій», – зауважив Болюх.

Експатрульний додав, що після звільнення його знову призначили у патрульну поліцію, але на цивільну посаду, де він попрацював ще рік. Рішення вдруге піти з «органів», зізнався Болюх, він ухвалив самостійно.

«Якщо провести аналогію з моєю справою та терактом у Києві, то сторона обвинувачення вважає, що я неправомірно застосував зброю. Натомість двоє столичних патрульних, які кілька днів втекли від озброєного кілера, тепер звинувачуються у службовій бездіяльності. Мовляв, треба було стріляти у вбивцю і захищати людей. У мене запитання з цього приводу: «Тож, як насправді треба правильно діяти?». Дії поліцейських (точніше бездіяльність цих двох у погонах – «Главком») були очевидні і закономірні, оскільки це є наслідком багаторазового кримінального переслідування тих, хто приймає рішення під час несення служби. Я вам скажу більше. У рамках моєї кримінальної справи адвокат адресував запит керівництву патрульної поліції з проханням дати відповідь, як мав правильно діяти патрульний у тій ситуації, що відбулася у Хмельницькому. За стільки років ми не отримали відповіді», – наголосив Ярослав Болюх.

13 червня 2022 року хмельницький суд зупинив розгляд справи Болюха у зв’язку з мобілізацією обвинуваченого. У бесіді з «Главкомом» експатрульний запевнив, що йтиме до кінця, добиваючись повного виправдання та визнання невинуватості.

Нагадаємо, Печерський суд Києва обрав запобіжний захід патрульному Михайлу Дробницькому, якому інкримінують службову недбалість з тяжкими наслідками під час теракту в Києві. Поліцейського відправили під варту.

Суспільство

Стріляти чи тікати? Експатрульний, який захистив людей у Хмельницькому, перебуває під судом вже десять років
Стріляти чи тікати? Експатрульний, який захистив людей у Хмельницькому, перебуває під судом вже десять років
