Оля Полякова станцевала на базаре в новом клипе «Королева ночи»

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оля Полякова

Музыкальное видео переносит зрителя в пеструю атмосферу романтических 90-х

После завершения активной фазы концертного графика Оли Поляковой, поп-дива традиционно отрывает летний сезон громкой премьерой. Новый трек «Королева ночи» выполнен в стиле последних хитов певицы, а клип пародирует эстетику 90-х годов, пишет «Главком».

«Королева ночи» - гимн ранимой, но независимой женщины, которая уходит в одинокую ночь в поисках своего счастья. Это песня – о разбитой любви и надежде на лучшее. О том, что каждая девушка должна верить только в себя и, несмотря на боль и разочарования, стремиться к своему счастью», – рассказывает Полякова.

«Вытру слезы, стану красивой, я сегодня хочу быть счастливой...» - девиз и кредо героини песни. Это история про каждую из нас, про королев и принцесс. Вместе с тем это еще и ностальгия за юностью, которая будет хорошо понятна, кто родом из 90-х, но кому по-прежнему 18», - комментирует артистка.

Режиссерами клипа выступил тандем Дмитрия Манифеста и Дмитрия Шмурака, автором песни – Ольга Животкова.

Напомним, хит Поляковой «Королева ночи» дал название новому масштабному шоу, которое впервые певица представит в столичном Дворце спорта 26 октября.