  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Россияне хотят еще раз отправить на «Евровидение» опозорившуюся Юлию Самойлову

    • Розсилка
    Юлия Самойлова - Россияне хотят еще раз отправить на «Евровидение» опозорившуюся Юлию Самойлову
    Юлия Самойлова

    В российском правительстве считают, что у этой певицы огромный потенциал, который она не смогла показать на песенном конкурсе в этом году

    Российская певица Юлия Самойлова, которая на недавнем «Евровидении» не прошла в финал и спровоцировала своим выступлением бурные обсуждения в сети, может еще раз получить путевку на этот песенный конкурс.

    В связи с этим в стране-агрессоре уже составили петицию, автор которой, некий Виктор Быков, попросил Первый канал и лично главу РФ Владимира Путина дать Самойловой еще один шанс.

    Эта инициатива уже получила отклик в правительстве. Ее поддержал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Последний сказал, что после конкурса в Лиссабоне «осталась какая-то недосказанность».

    Также Манукян отметил, что Самойлова не показала высокий результата на этом песенном конкурсе из-за того, что переволновалась.

    «Каждый человек может оступиться, но это не значит, что его за это нужно откровенно гнобить. Юля хочет получить еще один шанс, уже ранее заявляла об этом, а как известно «Бог троицу любит». Поэтому я нисколько не удивлен появлению такой петиции и тоже ее поддерживаю», - сказал Манукян.

    Напомним, Самойлова не выступила на киевском «Евровидении» в 2017 году в связи с тем, что до этого поднималась на сцену в оккупированном Крыму.

    Читайте также: День рождения Русланы: лучшие клипы певицы.

    Джерело: Обозреватель

    Читайте також
    конкурс Евровидение Юлия Самойлова российская певица певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ