Россияне хотят еще раз отправить на «Евровидение» опозорившуюся Юлию Самойлову

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Юлия Самойлова

В российском правительстве считают, что у этой певицы огромный потенциал, который она не смогла показать на песенном конкурсе в этом году

Российская певица Юлия Самойлова, которая на недавнем «Евровидении» не прошла в финал и спровоцировала своим выступлением бурные обсуждения в сети, может еще раз получить путевку на этот песенный конкурс.

В связи с этим в стране-агрессоре уже составили петицию, автор которой, некий Виктор Быков, попросил Первый канал и лично главу РФ Владимира Путина дать Самойловой еще один шанс.

Эта инициатива уже получила отклик в правительстве. Ее поддержал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Последний сказал, что после конкурса в Лиссабоне «осталась какая-то недосказанность».

Также Манукян отметил, что Самойлова не показала высокий результата на этом песенном конкурсе из-за того, что переволновалась.

«Каждый человек может оступиться, но это не значит, что его за это нужно откровенно гнобить. Юля хочет получить еще один шанс, уже ранее заявляла об этом, а как известно «Бог троицу любит». Поэтому я нисколько не удивлен появлению такой петиции и тоже ее поддерживаю», - сказал Манукян.

Напомним, Самойлова не выступила на киевском «Евровидении» в 2017 году в связи с тем, что до этого поднималась на сцену в оккупированном Крыму.

Джерело: Обозреватель