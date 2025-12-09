Time назвав артиста 2025 року

Журнал Time назвав Леонардо Ді Капріо «Артистом року» за блискучу кар'єру і нову роль

Авторитетний американський журнал Time визнав актора Леонардо Ді Капріо «Артистом 2025 року». Про це повідомляється на офіційному сайті видання, пише «Главком».

Журнал Time відзначив, що Ді Капріо «побудував кар'єру, якій позаздрили б багато людей». Редакція Time особливо підкреслила його унікальну здатність до акторської гри, нагадавши, що ще у 1993 році в його роль у фільмі «Життя цього хлопця» ніхто не міг повірити.

Автори статті відзначають, що Леонардо «має дар робити, здавалося б, неправильний вибір, який виявляється абсолютно вірним». Крім того, Time зазначив, що на обличчя актора «світ не втомлюється дивитися».

Визнання «Артистом року» було значною мірою підкріплене його роботою у 2025 році. Леонардо Ді Капріо зіграв головну роль у фільмі Пола Томаса Андерсона під назвою «Битва за битвою» (The Battle for the Battle), який став справжнім хітом серед кінокритиків та глядачів у всьому світі.

Ця нагорода продовжує низку професійних тріумфів Ді Капріо, який залишається однією з найвпливовіших та найбільш обговорюваних фігур у світовій кіноіндустрії.

Раніше український документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» оскароносного режисера Мстислава Чернова потрапив до п’ятірки найкращих документальних стрічок США за версією Національної ради кінокритиків.