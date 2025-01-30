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В Україні з'явився новий дорожній знак

Дарія Демяник
glavcom.ua
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В Україні з'явився новий дорожній знак
В Україні з'явилися дорожні знаки, якими позначають острівці безпеки
фото: depositphotos.com

На українських дорогах активно встановлюють острівці безпеки на пішохідних переходах

В Україні запровадили новий дорожній знак. Його вже внесли до Правил дорожнього руху з порядковим номером 7.25. Про це повідомляє сайт Auto-Consulting.

Дорожній знак прямокутної форми має біле тло, на якому зображені чорні щит та вигнута стрілка. Він позначає острівець безпеки та звуження дороги, а також вказує на напрям його об’їзду.

Знак 7.25 внесений до Правил дорожнього руху
Знак 7.25 внесений до Правил дорожнього руху
фото: ПДР України

Новий дорожній знак 7.25 будуть встановлювати разом з іншими знаками, які попереджають про обмеження швидкості, звуження дороги чи аварійно небезпечну ділянку.

Острівці безпеки почали активно встановлювати на українських дорогах. Зазвичай вони з’являються на пішохідних переходах на багатосмугових дорогах та дозволяють пішоходам зупинитися і перечекати у безпеці, якщо неможливо далі продовжити рух. Острівці безпеки також планують посилено освітлювати у темну пору доби.

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Теги: Україна дороги обмеження

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В Україні з'явився новий дорожній знак
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