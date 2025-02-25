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Зеленський розповів, яку допомогу отримає Україна від європейських країн: список

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський розповів, яку допомогу отримає Україна від європейських країн: список
Зеленський: Україна має бути сильною, щоб завдяки цій силі дипломатія спрацювала, дипломатії вже багато, і події будуть тільки прискорюватися
фото: president.gov.ua

«Все це заради того, щоб вистояти в цій війні і щоб завершити її достойно – саме так, як заслуговують наші люди»

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський розповів деталі пакетів допомоги від країн Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Офісу президента.

За словами президента, українська команда вже почала працювати з тим, що партнери пообіцяли на саміті підтримки України.

«Більш ніж 40 учасників саміту онлайн і офлайн: лідери, інші представники держав, міжнародні організації. Окрема зустріч у форматі з Балтійськими та Нордичними державами, також зустріч лідерів «Групи семи». Дякую кожному, хто був справді принциповим у такий день», – заявив гарант.

Так, відомо про таку допомогу:

  • Британія забезпечить військову допомогу – більш ніж $5,5 млрд;
  • Норвегія підтверджує допомогу на рівні $3,5 млрд, також є підтримка енергетичної безпеки, гуманітарної сфери;
  • Іспанія – €1 млрд цього року;
  • Швеція готує передачу систем ППО;
  • Данія надасть додатково $285 млн на зброю та боєприпаси для наших воїнів. Також йде робота для збільшення флоту F-16;
  • Балтійські держави разом з «нордиками» забезпечать оснащення та тренування підрозділів чисельністю в бригаду;
  • Естонія підготувала пакет підтримки;
  • Є домовленості з Литвою щодо подальших спільних кроків для оборони, зокрема захисту неба.

Також напередодні 24 лютого відомо про ухвалені нові рішення про санкції проти Росії за війну: Євросоюз погодив новий пакет, є санкційні рішення Британії, Австралії, Нової Зеландії.

«Говорив із Президентом Макроном про його візит в Америку, координуємо наші дії. Емманюелю, дякую за підтримку! Сьогодні ж говорив із Прем’єр-міністром Бельгії. Зокрема, про допомогу Україні. Зокрема, про використання заморожених російських активів. Зокрема, про спільні дії та контакти на рівні всього Європейського Союзу. Україна має бути сильною, щоб завдяки цій силі дипломатія спрацювала. Дипломатії вже багато, і події будуть тільки прискорюватися. Готуємо деякі формати з партнерами», – наголосив Зеленський.

Також очільник країни повідомив, що сьогодні, 25 лютого, зустрівся з парламентарями з глобальної мережі парламентської підтримки України.

«Ми збудували дипломатичні контакти на всіх рівнях – від лідерів і парламентів до медіа та багатьох громадських організацій. Все це заради того, щоб вистояти в цій війні і щоб завершити її достойно – саме так, як заслуговують наші люди, український народ. Народ, який так сміливо бореться, здобуває повагу. І вже повага стає кроками на підтримку від партнерів. Пишаюся всіма нашими людьми. І кожна країна, яка допомагає зараз нам в Україні, насправді допомагає собі – щоб зберегти світовий порядок, у якому людське життя має значення», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Очільник нашої країни подякував українцям за їхню стійкість, мужність та героїзм у захисті України від російського агресора.

Як відомо, лідери деяких європейських країн та Канади прибули до Києва на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Також у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.

Теги: дипломатія санкції Володимир Зеленський Україна боєприпаси президент робота відео 24 лютого війна

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