Тіна Кароль назвала молодих українських виконавців, які «дуже засяяли»

На думку співачки, зараз у артистів набагато більше можливостей

Відома співачка Тіна Кароль перерахувала сучасних українських виконавців, які, на її думку, особливо засяяли. Серед них – співак і музикант Shumei (Олег Шумей), а також виконавиця Klavdia Petrivna (Соломія Опришко). Як інформує «Главком», про це Кароль сказала у шоу «єПитання на Новому».

«Їх дуже багато, але такі, що крізь час залишаться голоси і пісні...Ті, що дуже засяяли», – сказала спвачка.

За словами артистки, є й ті, які поки що тільки ростуть.

«Кожен день завдяки соцмережам сьогодні у них є такий майданчик для розвитку... Раніше потрібно було реально стати в чергу і потрапити ось до тебе на програму», – пояснила Кароль у розмові з ведучою шоу Лесею Нікітюк.

Також співачка звернулася до молодих і талановитих виконавців: «Використовуйте свій шанс і ніколи не думайте, що щось неможливо, недосяжно».

Раніше українська співачка Тіна Кароль, яка тривалий час приховувала особисте життя та не перебувала у публічних стосунках, поділилась новиною. Артистка підтвердила те, що вона ходить на побачення.

Напередодні, 28 квітня 2025 року Тіна Кароль публікувала допис на роковини смерті свого чоловіка Євгена Огіра. Тоді співачка заявила, що через 12 років після смерті чоловіка вона готова відкрити своє серце для нового кохання. «Я стала вдовою у 28. І лише зараз, у 40, я готова підняти голову і зазирнути в очі іншого чоловіка, тільки тепер це має відгук у моєму поклику і запиту для всесвіту. Тільки тепер це зрозуміло вже дорослому, розумному сину, якому все небо, до якого могла дотягнутись, прихилила» , – писала Кароль.