У Гамбурзькій опері пройшла вистава, яка висміює Трампа

У Гамбурзькій державній опері відбулася світова прем’єра опери «Рай монстрів» (Monster’s Paradise), створеної лауреатом Нобелівської премії Ельфріде Єлінек та композиторкою Ольгою Нойвірт. Постановка пропонує глядачам гротескний образ «Президента-короля», у якому легко вгадуються риси Дональда Трампа. Художній керівник театру Тобіас Кратцер зазначив, що цей твір балансує на межі між сатирою та реальністю, оскільки сучасні політичні події дедалі частіше нагадують театральний фарс. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Сюжет розгортається у позолоченому Овальному кабінеті, де головний герой, якого втілив Георг Ніґль, поводить себе як авторитарний і ненажерливий правитель. Його оточення складається з персонажів, змодельованих за зразками найвпливовіших фігур сучасності: ад’ютанти короля постійно лестять лідеру та звітують про його «найвищі рейтинги». У виставі використано безліч іронічних алюзій – від величезних підгузків та золотих краваток до гри з «ядерною кнопкою» та гри в гольф на уламках цивілізації. На задньому плані постійно з'являється постать, що імітує Меланію Трамп, а за допомогою відеопроекцій за дією спостерігає «Богиня», яка захищає природу та цивілізацію, у виконанні Шарлотти Ремплінг.

Музичне оформлення Ольги Нойвірт поєднує класичний оркестр з електрогітарами та ударними, підкреслюючи абсурдність того, що відбувається на сцені. Самі автори визнають, що постановка може викликати неоднозначну реакцію в офіційного Вашингтона. Композиторка навіть висловила побоювання, що такий відвертий гумор може закрити їй шлях до США, тоді як Єлінек сприйняла можливі наслідки з іронією. Опера завершується похмурим фіналом, де світ опиняється під загрозою знищення через егоцентризм і некомпетентність своїх очільників. Після серії вистав у Гамбурзі постановку планують показати в Цюриху та Граці.

Як відомо, президент США Дональд Трамп не оцінив 68-му церемонію вручення премії «Ґреммі». Глава Білого дому розкритикував висловлювання, які прозвучали сцені від ведучого заходу Тревора Ноа. Американський президент погрожує ведучому судовим позовом.

Тревора Ноа пожартував, порівнявши прагнення Трампа приєднати Гренландію та бажання артистів здобути премію «Ґреммі». Також ведучий згадав про острів фінансиста Джеффрі Епштейна. «Це Ґреммі, яку хоче кожен артист – майже так само сильно, як Трамп хоче Гренландію. Що має сенс, бо після смерті Епштейна йому потрібен новий острів, щоб проводити час з Біллом Клінтоном», – сказав ведучий.

Нагадаємо, конгресмени-демократи комітету з нагляду Палати представників оприлюднили нові фото зі справи фінансиста Джеффрі Епштейна, якого засудили за сексуальні злочини. На світлинах зі злочинцем Епштейном можна побачити не лише президента США Дональда Трампа та експрезидента США Білла Клінтона, але й представників королівської родини, відомих акторів та особистостей.