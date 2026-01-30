Головна Світ Політика
Трамп оголосив надзвичайний стан через Кубу – указ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Трамп звинуватив уряд Куби у співпраці з ворогами США та підтримці терористичних угруповань
фото: Getty Images

Трамп пригрозив митами країнам, що постачають нафту Кубі

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який дозволяє Сполученим Штатам запроваджувати імпортні мита щодо країн, які продають або постачають нафту Кубі, оголосивши ситуацію навколо Гавани загрозою національній безпеці США, пише «Главком».

У документі Трамп заявив, що дії кубинської влади становлять «незвичайну та надзвичайну загрозу» для Сполучених Штатів.

«Ситуація щодо Куби становить незвичайну та надзвичайну загрозу для національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів», – йдеться в указі.

Трамп звинуватив уряд Куби у співпраці з ворогами США та підтримці терористичних угруповань.

«Режим орієнтується на, і надає підтримку, державам і угрупованням, ворожим до Сполучених Штатів, зокрема Росії, Китаю, Ірану, ХАМАС та «Хезболлі»», – зазначено в документі.

Указ також містить звинувачення в розміщенні на Кубі російських та китайських розвідувальних спроможностей.

«Куба розміщує найбільший за межами Росії центр радіоелектронної розвідки, який намагається викрадати чутливу інформацію у сфері національної безпеки США», – йдеться в указі.

Трамп заявив, що нова тарифна система дозволить запроваджувати додаткові адвалорні мита на імпорт товарів із країн, які прямо або опосередковано постачають нафту Кубі.

«Для реагування на цей надзвичайний стан я визначаю за необхідне та доцільне запровадити тарифну систему», – зазначив президент.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про повне припинення постачання нафти та фінансової допомоги з Венесуели на Кубу. 

До слова, президент Куби Мігель Діас-Канель прокоментував заклики президента США Дональда Трампа укласти угоду з Вашингтоном. 

