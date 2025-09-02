У Канаді помер актор Грем Грін, відомий за ролями у «Зеленій милі», «Міцному горішку» та «Сутінках»

Свою кар'єру Грем Грін розпочав у театрі у Великій Британії в 1970-х роках

На 73-му році життя відійшов у вічність відомий канадський актор корінних народів Грем Грін. Глядачам він найбільш відомий за ролями у таких фільмах, як «Танці з вовками», «Зелена миля», «Міцний горішок» та «Сутінки». Про смерть актора повідомив його менеджер, зазначивши, що Грін помер від природних причин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Грем Грін був членом нації онейда. Свою кар'єру він розпочав у театрі у Великій Британії в 1970-х роках, вважаючи його важливою основою для акторської майстерності.

Його проривом стала роль «Пипаючого птаха» у фільмі «Танці з вовками» (1990), за яку він отримав номінацію на «Оскар». Актор здобув широке визнання і знявся в багатьох блокбастерах, що стали культовими. Він зіграв Арлена Біттербака – індіанця, засудженого до смертної кари – у фентезійній драмі «Зелена миля» (1999). Також його можна побачити у бойовику «Міцний горішок із помстою» (1995) та фільмі «Сутінки. Сага: Новий місяць» (2009).

За свій внесок у кінематограф Грем Грін був відзначений численними нагородами, зокрема премією Ерла Грея за життєві досягнення та Орденом Канади.

