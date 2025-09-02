Головна Скотч Шоу-біз
У Канаді помер актор Грем Грін, відомий за ролями у «Зеленій милі», «Міцному горішку» та «Сутінках»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
За свій внесок у кінематограф Грем Грін був відзначений численними нагородами
фото: скріншот з відео

Свою кар'єру Грем Грін розпочав у театрі у Великій Британії в 1970-х роках

На 73-му році життя відійшов у вічність відомий канадський актор корінних народів Грем Грін. Глядачам він найбільш відомий за ролями у таких фільмах, як «Танці з вовками», «Зелена миля», «Міцний горішок» та «Сутінки». Про смерть актора повідомив його менеджер, зазначивши, що Грін помер від природних причин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Грем Грін був членом нації онейда. Свою кар'єру він розпочав у театрі у Великій Британії в 1970-х роках, вважаючи його важливою основою для акторської майстерності.

Його проривом стала роль «Пипаючого птаха» у фільмі «Танці з вовками» (1990), за яку він отримав номінацію на «Оскар». Актор здобув широке визнання і знявся в багатьох блокбастерах, що стали культовими. Він зіграв Арлена Біттербака – індіанця, засудженого до смертної кари – у фентезійній драмі «Зелена миля» (1999). Також його можна побачити у бойовику «Міцний горішок із помстою» (1995) та фільмі «Сутінки. Сага: Новий місяць» (2009).

За свій внесок у кінематограф Грем Грін був відзначений численними нагородами, зокрема премією Ерла Грея за життєві досягнення та Орденом Канади.

Нагадаємо, легендарний актор Брюс Вілліс переїхав до нового будинку, розташованого неподалік від основної резиденції його родини. Рішення про переїзд було ухвалене в серпні, після того як його хвороба, фронтотемпоральна деменція, почала прогресувати. Про це повідомила дружина актора Емма Гемінг, пише «Главком» із посиланням на  goodmorningamerica.com.

За її словами, хоч це рішення і було непростим, воно стало необхідним для організації цілодобового медичного нагляду. Новий дім спеціально облаштований таким чином, щоб зменшити рівень шуму та полегшити пересування Вілліса. Його рідні – дружина та діти – проводять з ним більшу частину часу, регулярно приїжджаючи на спільні сніданки та вечері, допомагаючи в побуті та підтримуючи спілкування.

