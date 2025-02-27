Голлівудський актор з дружиною знайдені мертвими у власному будинку

Джин Гекмен і його дружина Бетсі Аракава під час 60-ї щорічної церемонії вручення премії «Золотий глобус»

Разом з подружжям помер їхній пес

Поліція знайшла голлівудського актора Джина Гекмена та його дружину Бетсі Аракаву мертвими у їхньому будинку в Санта-Фе, в американському штаті Нью-Мексико. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

У заяві шерифа округу Санта-Фе йдеться, що разом із подружжям мертвим знайшли їхнього собаку.

Правоохоронці поки не назвали причину або час смерті. Наразі вони чекають на затвердження ордера на обшук, розслідування триває.

Джину Гекмену було 95 років. За свою кінокар’єру він здобув дві нагороди «Оскар», дві премії БАФТА, чотири «Золоті глобуси» та нагороду Гільдії кіноакторів. Серед найвідоміших фільмів за його участі – трилер «Французький зв’язковий» 1971 року та вестерн «Непрощений» 1992 року.

«Главком» повідомляв, що у вересні 2024 року до Києва приїздив знаменитий голлівудський актор Майкл Дуглас.

Потім актор поділився враженнями від української столиці: він назвав Київ дивовижним містом та зауважив, що почувався там у безпеці.