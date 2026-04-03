Герой «Холостяка» розійшовся з дівчиною та назвав причину розриву (фото)

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Олександр Будько
фото: Instagram

Герой 13-го сезону телешоу «Холостяк» Олександр Будько повідомив, що наразі його серце вільне

Головний герой 13-го сезону популярного реаліті-шоу «Холостяк», ветеран війни та громадський діяч Олександр «Терен» Будько, офіційно підтвердив розрив стосунків із Катериною Смачило. Пара, за історією якої спостерігала вся країна, більше не разом. Про зміни в особистому житті «Терен» розповів журналістам видання Blik.ua під час одного зі світських заходів у Києві, інформує «Главком».

«Зараз не разом, так трапилось. Було багато різних факторів, ми не розійшлися якось по злому. Все було досить взаємно, ми поговорили спокійно. Зрозуміли, що, напевно, краще зараз на цьому етапі розійтися», – зазначив 29-річний Терен.

Чому пара розійшлася

Олександр з’явився на події без супроводу, що одразу викликало запитання у преси. У короткому коментарі він зізнався, що їхній роман із Катериною Смачило добіг кінця.

«Почала відчуватися якась напруга. Можливо, все ж таки,  певний медійний тиск був. Бо Катерина не зі світу цього, скажімо, в якому зараз ми з вами спілкуємось. Почало з усіх сторін надходити. В неї ж теж є друзі, родина, які теж читають новини. Звісно, що це все такою лавиною навалюється», – зазначив Олександр. 

Чоловік стверджує, що з Катериною вони розійшлися ще взимку. Разом пара була менш як три місяці. Зараз серце Терена вільне.

«Так, період якийсь нетривалий був. На жаль чи на щастя, не знаю. Але, так, зараз я сам. Чесно кажучи, часу взагалі немає, навіть на себе фактично. Бо дуже все розплановано – з однієї події на іншу, плюс акторство, репетиторство. Треба вчити англійською, щоб не тільки зніматися в українських фільмах, а й в інших», – розповів Олександр.

Шлях на шоу

Нагадаємо, 13-й сезон «Холостяка» став особливим для українського телебачення, адже головним героєм був ветеран, який втратив обидві ноги на фронті, але продовжує вести активне соціальне життя. На проєкті у фіналі Олександр обрав волонтерку з Харкова Інну Бєлєнь. Втім, стосунки пари закінчилися. 

Нагадаємо, Інна Бєлєнь, переможниця шоу «Холостяк 13», розповіла, чому розривала стосунки із ветераном війни Олександром Тереном. Бєлєнь зауважила, що не підтримує контакт з Тереном. Однак вона зазначила, що про стосунки не шкодує.

До слова, Олександр Терен та Інна Бєлєнь офіційно оголосили про розставання у лютому минулого року. Про це вони повідомили у спільному дописі в Іnstagram. Пара пригадала першу зустріч на вокзалі, побачення на «Холостяку» та емоції, які «залишаться в пам'яті назавжди». Олександр та Інна подякували одне одному за прожиті моменти та щирість, однак надалі вони рухатимуться у житті окремо.

Фронтмен відомого гурту розповів про службу сина в ЗСУ
Фанатка Козловського впала в яму, а Павліка тепер не пускають в Палац «Україна»? Як пройшов найбільший концерт весни
«Елітні ухилянти». Мережу збурила світлина Горбунова та Монатика
Джамала розповіла, як її затримували в аеропорту за кордоном (відео)
Евакуація з потяга: Сумська та Борисюк розповіли, як репетирували у полі (відео)
