Участницы дуэта Anna Maria отказались комментировать свое интервью о Крыме



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Anna Maria Scotch/fakty.com.ua

Позиция финалисток Нацотбора -2019 по оккупации РФ полуострова поклонникам неясна

Непонятная позиция артисток возмутила сеть. В недавнем эфире программы «Prime: Скрипiн» поющие близняшки отказались отвечать политические вопросы

«На самом деле Крым остался Крымом. То же море, те же горы, тот же воздух. Мне кажется, Украина потеряла Крым ... Когда едем в Крым, то проезжаем две границы. Этим все сказано», - сказала одна из сестер.

При этом, артистки не признали тот факт, что Россия оккупировала полуостров.

«На этот вопрос мы просто не будем отвечать, поскольку мы не политики, мы не члены секретариата президента, чтобы отвечать Вам на такие сложные политические вопросы», - сказали певицы.

Стоит отметить, что ранее в интервью крымскотатарскому телеканалу близняшки сказали, что «Украина потеряла Крым», что «войны в Украине нет». Все это очень разозлило украинских патриотов и многочисленных поклонников дуэта и они оставили не мало негативных комментариев на странице девушек в соцсети Instagram.

«Я уже горжусь вам обоим в деды. Мне Вас жаль. Уезжайте в Крым», «Чемодан, вокзал, Россия...», «И эти люди своими ртами пели про мой родной украинский город... позор. Не хочу, что бы такие представляли мою Украины», «Калинку учите, балалаечницы. И кокошник не забудьте». - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Анна и Мария решили не комментировать сложившуюся ситуацию накануне финального этапа Нацотбора.

«Мы сейчас будем воздерживаться от комментариев. Пока мы думаем, что не будем об этом говорить», -так ответили изданию ТСН представители артисток.