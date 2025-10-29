Головна Скотч Шоу-біз
Манекенник Юра Романюк в кампанії бренду Zara
фото: Instagram/zara

Іспанський бренд Zara, відомий своїми швидкими трендовими колекціями у форматі fast fashion, представив нову гелловінську кампанію

Український манекенник Юра Романюк став головним героєм нової кампанії бренду Zara. Він з’явився у серії образів, що нагадують сучасну готичну поезію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фотографа Сільвестра Мако.

Нова колекція балансує між реальністю та вигаданим світом. Напівпрозорі тканини, мереживо, оксамит і чорний денім створюють атмосферу містичного вечора, у якому кожен образ нагадує картину зі своїм прихованим змістом. Автором зйомки виступив Сільвестр Мако – фотограф, відомий своєю пристрастю до епохи Ренесансу. Його роботи вирізняються грою світла й тіні, глибиною текстур і багатством фактур. У цій кампанії Мако вибудував контраст між романтичністю і зухвалістю, прозорістю й вагою, спокоєм і напругою.

фото: Instagram/zara
Український манекенник став обличчям особливої кампанії Zara (фото) фото 1
фото: Instagram/zara

Юра Романюк народився в Херсоні. З дитинства він проявляв інтерес до мистецтва – з шести років займався живописом, танцями, скульптурою та модним дизайном. Ще у шкільному віці Юра створив свою першу колекцію одягу з перероблених матеріалів. Після окупації Херсона російськими військами він був змушений емігрувати до Нідерландів, де нині мешкає.

Його прорив у світовій моді стався після дебюту на показі колекції весна-літо 2023 бренду Miu Miu у Парижі. Саме цей вихід зробив його впізнаваним у міжнародній індустрії. Відтоді він співпрацює з найвідомішими креативними фігурами моди, зокрема Стівеном Мейзелом, Олів’є Ріццо, Лоттою Вольковою, Вівіан Сассен, Кеті Шилінгфорд та іншими.

фото: Instagram/poslastecharnica

Юра з’являвся на подіумах Coach, Simone Rocha, Sportmax, Coperni, Courrèges, Andreadamo та Stella McCartney, а його співпраця з Miu Miu продовжується у вигляді кількох гучних рекламних кампаній. Його фото публікували у Vogue Korea, Vogue Ukraine, AnOther Magazine, The Face, Purple Magazine та M Le Monde.
Романюк уже входить до Топ-50 моделей світу за версією видання Models. Нова кампанія Zara лише зміцнила його позиції як одного з найуспішніших українських манекенників на міжнародній сцені.

фото: Instagram/poslastecharnica

Раніше «Главком» писав, що телеведучий Дмитро Комаров влаштував фотосесію найстарішій модельній парі в Україні.

