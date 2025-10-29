Український манекенник став обличчям особливої кампанії Zara (фото)
Іспанський бренд Zara, відомий своїми швидкими трендовими колекціями у форматі fast fashion, представив нову гелловінську кампанію
Український манекенник Юра Романюк став головним героєм нової кампанії бренду Zara. Він з’явився у серії образів, що нагадують сучасну готичну поезію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фотографа Сільвестра Мако.
Нова колекція балансує між реальністю та вигаданим світом. Напівпрозорі тканини, мереживо, оксамит і чорний денім створюють атмосферу містичного вечора, у якому кожен образ нагадує картину зі своїм прихованим змістом. Автором зйомки виступив Сільвестр Мако – фотограф, відомий своєю пристрастю до епохи Ренесансу. Його роботи вирізняються грою світла й тіні, глибиною текстур і багатством фактур. У цій кампанії Мако вибудував контраст між романтичністю і зухвалістю, прозорістю й вагою, спокоєм і напругою.
Юра Романюк народився в Херсоні. З дитинства він проявляв інтерес до мистецтва – з шести років займався живописом, танцями, скульптурою та модним дизайном. Ще у шкільному віці Юра створив свою першу колекцію одягу з перероблених матеріалів. Після окупації Херсона російськими військами він був змушений емігрувати до Нідерландів, де нині мешкає.
Його прорив у світовій моді стався після дебюту на показі колекції весна-літо 2023 бренду Miu Miu у Парижі. Саме цей вихід зробив його впізнаваним у міжнародній індустрії. Відтоді він співпрацює з найвідомішими креативними фігурами моди, зокрема Стівеном Мейзелом, Олів’є Ріццо, Лоттою Вольковою, Вівіан Сассен, Кеті Шилінгфорд та іншими.
Юра з’являвся на подіумах Coach, Simone Rocha, Sportmax, Coperni, Courrèges, Andreadamo та Stella McCartney, а його співпраця з Miu Miu продовжується у вигляді кількох гучних рекламних кампаній. Його фото публікували у Vogue Korea, Vogue Ukraine, AnOther Magazine, The Face, Purple Magazine та M Le Monde.
Романюк уже входить до Топ-50 моделей світу за версією видання Models. Нова кампанія Zara лише зміцнила його позиції як одного з найуспішніших українських манекенників на міжнародній сцені.
