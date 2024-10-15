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Український шоумен розповів, як пережив клінічну смерть

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Дядя Жора розповів про своє здоров`я
фото: скріншот з відео

Дядя Жора: Місяць заново вчився вставати і ходити

Український шоумен, співак Вадим Мічковський, він же Дядя Жора, понад 20 років тому пережив клінічну смерть. Про це він розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Дядя Жора заявив, що у його житті була страшніша ситуація за інсульт, який він пережив у 2020 році. Шоумен перебував у стані клінічної смерті.

«У мене до цього була ситуація ще тяжча. Це молоді 90-ті, як кажуть. І потрапив в історію, де зловив 13 ножових і поранення в серці. І клінічна смерть. І потім повернення. І місяць заново вчився вставати і ходити», – розповів співак.

Вадим Мічковський зауважив, що в ту мить він переосмислив своє життя.

«Я свого часу вже відчув ці сенси, просто тоді ти ще молодий, ти ще не бачиш і не розумієш багатьох речей. Але вже тоді я зрозумів, що треба рухатися трохи в іншому напрямку», – додав Дядя Жора.

Нагадаємо, що у травні 2020 року Дядя Жора, потрапив в лікарню, де в нього діагностували інсульт.

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Теги: шоу-біз телеведучий співак актор здоров'я інсульт

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